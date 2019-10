Napětí u Williamsu: Byly překročeny hranice, vzkazuje Polák

Williams do Japonska přivezl jedno experimentální nové křídlo. V trénincích si ho vyzkoušeli oba jezdci. Russell jim nadšený moc nebyl, Kubicovi se jízda s novým křídlem líbila mnohem více. V sobotu mu ale tým křídlo z vozu sundal, což Kubica nenese s pochopením.

„Pátek byl velmi dobrý,“ řekl Kubica polské televizi. „Poprvé po velmi dlouhé době.“

„Změnili jsme přední křídlo. Nemělo to být lepší a na druhém autě také nebylo. Neposkytovalo to žádnou výhodu, nebo to bylo dokonce ještě horší. Ale na mém autě to bylo mnohem lepší.“

„Z podivných důvodů však bylo křídlo z mého auta dnes ráno před kvalifikací odebráno.“

„Myslím, že v sobotu byla spousta času na přemýšlení. Tajfun prošel, ale myslím, že rozhodnutí se netýkalo tratě, ale spíše jiných důvodů nebo rozhodnutí.“

„Věděl jsem pár věcí, ale dneska ráno byly pravděpodobně překročeny hranice.“

„Do konce roku zbývá dvacet sezení (čtyři velké ceny po pěti sezeních). Doufejme, že některé věci budou vyřešeny, i když, jak říkám: dnes ráno těsně před kvalifikací jsem pochopil spoustu věcí.“

Williams: Křídlo bylo jen pro tréninky

Williams na komentáře Kubicy reagoval pro Autosport. „Jako vždy diskutujeme o nejefektivnější strategii před každým závodním víkendem, ale v případě potřeby provedeme úpravy.“

„Naše nové přední křídlo bylo vždy bráno jako testovací prvek pro tento víkend s cílem nasadit ho v budoucnu do závodu.“

„Kvůli dopadům tajfunu Hagibis, který si vynutil zrušení veškerých jízd v sobotu, v kombinaci se současnými nepříznivými povětrnostními podmínkami, se tým rozhodl, že dnes nebudeme riskovat nasazení nového předního křídla a jeho potenciální poškození předtím, než provedeme další testy v Mexiku.“

„Incidenty během kvalifikace (Kubica boural, pozn. redakce) ukázaly, že se jedná o správné rozhodnutí.“

Není to poprvé, co Kubica a jeho okolí řeší situaci veřejně. V Rusku musel Kubica odstoupit v polovině závodu, aby šetřil komponenty pro zbytek sezóny. Jeho hlavní sponzor PKN Orlen uvedl, že bude chtít po Williamsu vysvětlení.

Foto: Getty Images / Charles Coates