Nálada v týmu je dobrá. Vettel věří, že se může Aston ještě zlepšit

Vloni tým ještě pod názvem Racing Point bojoval o třetí místo v Poháru konstruktérů, získal pole position a vyhrál závod. Letos zatím ve třech závodech získal jen 5 bodů, což je desetina toho, co třetí McLaren. Sebastian Vettel sám ještě nebodoval.

U Astonu Martin jsou přesvědčeni, že je kvůli nízkému sklonu vozu zasáhly velmi citelně změny pravidel. Pokud tomu tak je, bude optížné s tím něco letos udělat. Sebastian Vettel je ale optimistický.

„Není tajemstvím, že jsme očekávali, že letos budeme silnější,“ řekl Vettel ve Španělsku „Existují důvody, kvůli kterým tomu tak není. Je to tak, jak to je, přesto si myslím, že můžeme jako tým růst. Je spousta drobností, na které se díváme, které můžeme zlepšit. A myslím, že celá skupina je stále velmi nadšená. Nálada je skvělá.“

„Jsem tam spokojený, i když samozřejmě výkony nejsou takové, jaké jsme všichni chtěli. Myslím, že jsme se s tím smířili a snažíme se z toho vytěžit maximum.“

„Když budu zcela upřímný, naše auto není dostatečně rychlé. To, co jsme si mysleli a co jsme samozřejmě chtěli, bylo být rychlejší. Myslím, že nám změny pravidel ublížily více než ostatním, ale je to tak, jak to je, takže musíme vytěžit maximum z toho, kde jsme.“