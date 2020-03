Nakaženému zaměstnanci McLarenu se daří dobře. Tým ocenil solidaritu

Nakažený zaměstnanec McLarenu je na tom prý dobře. Nemá ani příznaky. Kromě něj bylo do karantény posláno dalších 14 zaměstnanců týmu. V Melbourne s nimi do soboty zůstal šéf týmu Andreas Seidl. Mezi těmi, kteří se nabídli, že zůstanou, byl také závodní šéf týmu Andrea Stella.

„Andreas a já jsme se shodli, že kdybychom měli v garáži pozitivní případ, byla by jen jedna možnost,“ řekl Zak Brown k odstoupení týmu z Velké ceny.

„Jak jsem řekl dříve, pro mě jako závodníka to bylo nejtěžší rozhodnutí, které jsem musel učinit, ale z pozice generálního ředitel to bylo to nejjednodušší. Naši lidé jsou na prvním místě.“

„Informace se objevila ve čtvrtek večer. Andreas a já jsme byli na večeři s jedním z našich akcionářů. Okamžitě jsme se vrátili do hotelu, ve kterém byl tým ubytovaný, abychom se připojili k vedení našeho týmu. Zatímco Andreas se soustředil na vedení týmu, já se postaral o naše představenstvo a akcionáře, kteří nás plně podporují.“ McLaren pak také informoval F1 a FIA.

„Jsem rád, že mohu oznámit, že se náš člen týmu postižený virem dobře zotavuje a příznaky zmizely a naši lidé v karanténě jsou v dobré náladě.“

Seidl potvrdil, že další týmy „v pátek nabídly okamžitou pomoc s demontáží garáže a sbalením nákladu, což pro nás bylo výzvou, protože nám chybělo 14 našich chlapů.“

Foto: Getty Images / Charles Coates