Náhradní šasi nebude mít Williams ani v Japonsku

Alex Albon v prvním tréninku boural. Jeho šasi čeká dlouhá cesta. Vrací se do továrny týmu v Grove, kam by mělo dorazit v pondělí ráno. Tým ho bude v továrně opravovat. Poté se vydá znovu na cestu do Japonska. Za dva týdny v Japonsku bude mít ale tým opět jen dvě šasi.

Albon se mezitím přemístil do vozu Logana Sargeanta, který tak zbytek víkendu sleduje z garáže. James Vowles argumentuje tím, že Albon má větší šance získat body.

Skutečnost, že se tým nachází v tak obtížné situaci, je odrazem zastaralých procesů, které se zatím nepodařilo napravit. Tým soustředil své zdroje na výrobu dvou šasi, náhradních dílů a vylepšení pro první závody. Výroba třetího šasi nabrala zpoždění.

Továrna už dostala maximum informací, aby se mohla připravit na opravu. Vowles ale zatím nedokáže stoprocentně potvrdit, že šasi bude možné skutečně opravit a připravit pro Japonsko.

„Dokud nebude šasi zpět ve Spojeném království a nebude řádně zkontrolováno nejen podle fotografií, které máme, a NDT (nedestruktivní testování), které zde máme, a dokud se do něj řádně nepustíme, nikdo vám nemůže dát 100% jistotu,“ řekl Vowles pro Autosport.

„To, co vám mohu říci, je založeno na důkazech, které máme dosud k dispozici, a na práci, která byla dokončena přes noc, a vše vypadá proveditelně.“

Šasi je podle týmu poškozené v pravé přední části v oblasti zavěšení.

„Viděl jsem, jak se vracejí šasi v nejhorších stavech. Jako statistik bych neřekl sto procent, ale řekl bych, že je velmi vysoká pravděpodobnost, že bude vše v pořádku.“

„Žádný tým neplánuje nemít třetí šasi, ne v moderní F1. Naposledy jsem to zažil v roce 2009 u Brawn GP. To bylo naposledy, co jsem neměl tři auta. A ten rok jsme měli štěstí, mohli jsme snadno přijít o šampionát v důsledku ztráty auta.“

„Máme naplánovaná vylepšení a další položky. Ale musím přesměrovat veškerou pracovní sílu k tomu, abychom toto šasi dostali do dobrého stavu, aniž bychom ztratili dynamiku, kterou máme na třetím šasi a na vylepšeních.“

Vowles řekl, že když k týmu nastoupil, bylo v plánu mít třetí šasi pro první závod. Neefektivní procesy a současně probíhající transformace ale způsobily, že začaly vznikat problémy a příprava třetího šasi se začala zpožďovat.

„A myslím, že jedna z věcí, které jsme transparentně uvedli, je, že jsme s těmito vozy přišli velmi pozdě – velmi, velmi pozdě. Tlačili jsme všechno na absolutní hranici možností. A důsledkem toho je, že jsme neměli náhradní šasi. Už tehdy se počítalo s tím, že přijede sem – na třetí víkend. Došlo ale k opakovaným zpožděním.“

Tým si přes zimu zkomplikoval život tím, že se snažil zlepšit způsoby práce a vyrobit lepší vůz.

„Když se vrátíte k hlavní příčině, je to fakt, že jsme přidali významné procesy, zcela jsme změnili způsob výroby šasi,“ říká Vowles.

„V šasi je téměř desetkrát více dílů než loni. To je úroveň složitosti, která posouvá organizaci na novou úroveň.“