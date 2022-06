Nahradí příští rok Schumachera Giovinazzi?

Schumacherovi se v Haasu nedaří. Místo získávání bodů bourá a stojí tým peníze. Jeho situaci určitě nepomůže ani více než vlažný vývoj vozu. Uvidíme, zda budou mít jezdci americké stáje letos ještě vůbec možnost bodovat.

Není to tak dávno, co se hodně diskutovalo (snilo) o tom, že Schumacher přestoupí do Ferrari. Zatím to tak při pohledu na jeho výkony nevypadá, což si uvědomili už i v Maranellu a podepsali se Sainzem do roku 2024.

Novinář Joe Saward píše na svém webu, že by Haas mohl mít pro příští rok zájem o služby Oscara Piastriho. Velké slovo ale bude mít nejspíše Ferrari, které by do vozu mohlo posadit Antonia Giovinazziho. Ten po odchodu z F1 závodí ve formuli E. Pokud se utěšoval tím, že už nebude jezdit na konci pole, tak se jeho přání příliš nenaplnilo. Ital je posledním z 22. jezdců.

Pokud jde o Piastriho, ten je aktuálně spojován s Williamsem. Dokonce se spekuluje, že by mohl Latifiho nahradit už v Silverstonu. Saward píše, že pokud bude Piastri jezdit ve F1, tak nejspíše právě u Williamsu. „Doma“ u Alpine nebude místo a příliš mnoho jiných možností nemá. Saward si však nemyslí, že už došlo k jakémukoliv podpisu, protože manažér Piastriho je v paddocku stále velmi aktivní – a nejde o nikoho jiného než Marka Webbera.

Dalším témetem léta bude McLaren. Podle Sawarda by mohl mít šanci americký mladík Coltona Herta, pokud jeho test s vozem F1 dopadne dobře. S ohledem na jeho zkušenosti je však reálnější jeho debut v roce 2024, kdy Ricciardovi skončí smlouva.