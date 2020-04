Nahradí formuli 1 super formule 2? Konec jakéhokoliv týmů může bolet

Poslední dny dávají F1, týmům i fanouškům důvod k mírnému optimismu. Pandemie koronaviru se v mnoha evropských zemích minimálně stabilizovala a rakouská vláda podpořila konání velké ceny na Red Bull Ringu o víkendu 3. a 5. července (a patrně podruhé o týden později).

Formule 1 stále věří, že se letos uskuteční nejméně 15 závodů. Přesto dojde k poklesu příjmů – počet závodů bude nižší a promotéři prvních závodů zřejmě nedokáží zaplatit příspěvky v plné výši, protože se závody pojedou bez diváků. Přesto by mohly přitéci alespoň peníze od televizních společností a od sponzorů.

První dny krize se nesly v dokonalé a pro F1 netypické jednotě. Týmy se dohodly na odkladu zavedení nových technických pravidel, uzavření továren, homologaci šasi pro příští rok. Naladění všech na stejnou frekvenci ale trvalo jen do doby, než se začalo diskutovat o penězích – konkrétně o rozpočtovém stropu.

Existují obavy, že krizi některý z týmů nepřežije. Čím déle potrvá, tím méně peněz týmy získají a tím větší bude pravděpodobnost, že na startovním roštu bude příští rok méně vozů.

Situace je jednoduchá. Velký tým by mohl skončit kvůli drasticky nízkému rozpočtovému stropu, nebo proto, že se jeho mateřská automobilka rozhodne v rámci úspor ukončit program F1. Pokud se tak stane, přijdeme nejen o velký tým ale potenciálně i o dodavatele motorů a dalších dílů pro menší týmy.

Druhá možnost je pravděpodobnější. Skončí jeden či více menších týmů a na startovním roštu bude 18, 16, 14 nebo dokonce 12 vozů. Potenciálně. Ve skutečnosti by ho více či méně dobrovolně vyplnily velké týmy třetími vozy.

Podle Auto Motor und Sport by to pro F1 byla špatná zpráva. Velké týmy by mohly i nadále utrácet peníze, jak by chtěly, a měly by ještě větší kontrolu. Závodní série, ve které šest přeživších sestaví celé startovní pole, by byla ještě zranitelnější než ta současná. F1 a FIA by oslabily na úkor velkých týmů.

Černý scénář poslední záchrany

Prezident FIA Jean Todt říká, že pokud k tomu dojde, bude muset formule 1 podniknout drastické kroky k přežití – včetně masivního snížení rozpočtového stropu. Bude to pak ale ještě F1?

„Pak bychom se měli ptát majitelů komerčních práv na základní otázky,“ říká Jean Todt.. „Jak by měla vypadat formule 1 v budoucnu? V nejhorším případě by formule 1, jak ji známe dnes, již nebyla možná.“

Todt dokonce mluví o stropu ve výši 50 milionů dolarů. „Byla by to úplně nová formule 1. Super formule 2.“

Foto: Getty Images / Charles Coates