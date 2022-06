Nadějné startovní pozice jezdců Haasu se po pár kolech proměnily v prach

Jezdci Haasu v mokré kvalifikaci obsadili třetí řadu. Zřejmě se nedalo očekávat, že si pozice v závodě udrží, ale i tak to byl lepší výchozí bod pro zisk bodů než start z druhé desítky. Stačilo ale pár kol a haasy byly vymazány z boje o lepší výsledek.

Kevin Magnussen musel po sedmi kolech kvůli poškozenému přednímu křídlu do boxů, což zničilo jeho závod. V cíli byl poslední. Schumacher po 18 kolech odstoupil kvůli další z řady poruch pohonné jednotky Ferrari.

„Museli jsme do boxů s poškozením, které jsme měli, ale o nic nešlo,“ řekl Magnussen. „Vůz byl perfektně ovladatelný, nemělo to na něj žádný vliv. To je normální, musíte být schopni dokončit závod s nějakými škrábanci na autě. Mohli jsme se z toho dostat, ale byli jsme nuceni zajet do boxů (Magnussen viděl černou vlajku s oranžovým pruhem, pozn. redakce), a pak byl virtuální safety car a všichni ostatní zajeli do boxů. Je to frustrující. Jsou to už čtyři závody nebo tak nějak, kdy jsme nebodovali, takže se chceme zase dostat na body.“

Jestli Magnussen už pár závodů nebodoval, Schumacher zatím nebodoval vůbec. „Měli jsme problém s pohonnou jednotkou, což je samozřejmě velmi nešťastné, protože si myslím, že do té doby jsme měli dobrý závod – pocit z auta byl skvělý a ani tempo nebylo špatné. Můžeme si odnést, že včerejší a dokonce i dnešní tempo bylo silné, takže v Silverstone budeme ve hře. Mám pocit, že jsme upekli dort, jen jsme na něj nestihli dát polevu.“