Naděje umírá poslední. Vrátí se Schumacher na startovní rošt formule 1?

Mick Schumacher v současné době pracuje pro Mercedes jako rezervní jezdec. Vrátí se v příštím roce na startovní rošt, nebo bude muset jít o dům dál?

Mick Schumacher nyní pracuje pro Mercedes. Do formule 1 se tak snaží vrátit vyšlapanou cestičkou, po které dříve šli třeba Daniel Ricciardo, Esteban Ocon nebo Alex Albon.

Toto Wolff i oba závodní jezdci si jeho přínos pochvalují – pokud se Mercedes z pátku na sobotu zlepší, je to podle Wolffa obvykle i zásluhou Schumachera, který pracuje večer na simulátoru.

Schumacher by mohl mít teoreticky tři možnosti. Tou první je AlphaTauri. Šéfem tam bude bývalý sportovní šéf Ferrari. Schumacher nyní pracuje pro Mercedes, ale dříve ho podporovalo právě Ferrari. O jezdeckém složení ale stále rozhodují jiní páni a Schumacherovy šance jsou prakticky nulové – konec konců už dříve o něj měl zájem Franz Tost, ale Helmut Marko byl proti.

Další možností je Alfa Romeo alias Sauber. Už dříve se objevila informace, že Čou nemá sedačku jistou. Schumacher je navíc Němec a z týmu se postupně stane Audi.

Schumacher takovou volbou být může a nemusí současně. Audi by se mohl hodit kvůli penězům, které může týmu přinést. Jakmile se ale ze Sauberu v roce 2026 stane skutečné Audi, bude vedení automobilky hledat spíše někoho jiného – dlouhodobě se spekuluje o Sainzovi.

Třetí možnost pro Schumachera představuje Williams. Logan Sargeant nemá sedačku jistou. Zatímco Alex Albon získává body, Sargeant je zatím na nule. Například novinář Joe Saward si ale myslí, že vše zůstane při starém. „Williams to sice ještě neoznámil, ale tým nemá v plánu Logana Sargeanta nahradit,“ napsal Saward na svém webu.

Schumacher sám si uvědomuje, že jeho možnosti nejsou velké.

„Jsem jezdec a vše, co chci, je vyhrávat, ale také musím být realista a jít dál,“ řekl pro Sky Sports Germany.

„Ještě jste neviděli skutečného Micka. V posledních dvou, třech letech jsme viděli, že se může změnit cokoli, i když existují smlouvy. Vzdávat se naděje je špatně. Naděje je to poslední, co by mělo umřít.“