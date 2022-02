Nad Velkou cenou Ruska visí otazníky

Velká cena Ruska se má konat 25. září v Soči. Půjde o poslední závod v bývalém olympijském parku. Od roku 2023 se má jezdit na okruhu Igora Drive, který se nachází zhruba 50 kilometrů od Petrohradu.

Kvůli ruské agresi vůči Ukrajině se však F1 zřejmě dostane pod tlak. Ukazuje to poslední dění. Tři měsíce před F1 má do Ruska zavítat finále Ligy mistrů.

Téma se dostalo i do britského parlamentu. Britský premiér Boris Johnson řekl, že je „nepředstavitelné, aby se velké mezinárodní fotbalové turnaje mohly konat v Rusku po invazi do suverénní země“. UEFA zřejmě zápas přesune jinam. Podle britských médií je to už téměř jisté.

Velká Británie má samozřejmě na F1 velký vliv. V zemi sídlí většina týmů. FIA i F1 budou nepochybně čelit dotazům, ale do konání grand prix je ještě spousta času. Je spíše nepravděpodobné, že obě organizace přijmou jasné stanovisko. Budou spíše vyčkávat, jak se situace vyvine.

Pokud by se závod v Rusku zrušil, mohla by být ve hře náhrada – nabízí se například Turecko.