Nad Gaslym visí zákaz startu v závodě. O svém bodovém kontě jedná s FIA

Gaslymu hrozí zákaz startu v jednom závodě. Od prekérní situace ho může dělit i jediný incident na trati.

Pierre Gasly má na kontě 10 trestných bodů. Pokud získá ještě dva, čeká ho zákaz startu v nejbližším závodě. Dva trestné body lze získat i za jeden incident – výjimečně sportovní komisaři udělují i 3 trestné body. Pro Gaslyho je situace nepříjemná zejména z toho důvodu, že první trestné body se mu odečtou až 22. května příštího roku.

Na druhém místě je v tomto ohledu Cunoda, který má 8 trestných bodů, ale první se mu odečtou už po Brazílii. Albon má pak 7 bodů a první se mu odečtou na konci března. Na opačném konci tabulky jsou Hamilton a Sainz, kteří mají 0 trestných bodů. Jeden bod mají Schumacher, Leclerc a Norris.

„Nebudu lhát, je to velmi nepříjemná situace a docela choulostivá,“ řekl Gasly. „Svým způsobem je také trochu trapné být v pozici, kdy bych mohl po sezóně, kterou jsem absolvoval, dostat zákaz startu.“

„Opravdu nemám pocit, že bych byl v posledních dvanácti měsících nějak zvlášť nebezpečný, a tohle by byl určitě tvrdý trest. Ale hodně jsme diskutovali s FIA a snažili se najít řešení, protože já osobně chci absolvovat všechny závody, chci dokončit sezónu s AlphaTauri co nejlépe.“

„Chci jet všechny závody v roce 2023 a získat maximum šancí se v Alpine ukázat. V sázce je samozřejmě hodně, protože nikdo neví, co se v roce 2023 stane, mohl bych například skončit s úžasným autem a bojovat o titul. Nemohu riskovat, že bych dostal zákaz startu v jednom závodě a přišel tak o všechny naděje na šampionát. Je to velmi ošemetná situace. Dost jsem s FIA diskutoval a snažil se najít řešení.“

„Způsob, jakým jsou pravidla v současné době napsána, je na jezdce poměrně přísný a tresty jsou docela tvrdé, i když to ne vždy souvisí s nebezpečnou jízdou. Rozhodně mají tresty obrovský dopad na týmy a jezdce v šampionátu.“

„Doufám, že dnes budeme mít další rozhovory a že před víkendem najdeme řešení, abychom neskončili v hloupé situaci, kdy budu mít zákaz startu v závodním víkendu. Pro mě by to bylo hrozné a rozhodně to není způsob, jakým jsem tento sport viděl, když jsem vyrůstal. Nemyslím si, že je to správný přístup.“

„Samozřejmě, že opravdu nemohu jít do příštího roku s pouhými dvěma chybějícími body a tímto rizikem nad hlavou. Ale zároveň v tuto chvíli neexistuje žádné jasné řešení, takže doufejme, že se podaří vytvořit dobrý plán do budoucna pro rok 2023.“