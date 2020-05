Nad britskou grand prix se stahují mračna. Zřejmě nedostane výjimku od vlády

Pokud někdo přicestuje do Velké Británie, bude muset na dva týdny do karantény. Opatření se bude teprve zavádět a bude o něm jednat parlament. Stále se také dokončuje seznam výjimek.

F1 jedná s britskou vládou, aby do karantény nemusel personál, který v červenci přicestuje z Rakouska. Argumenty má poměrně silné. F1 totiž plánuje, že paddock bude izolován od okolí a všichni budou muset každé dva dny podstoupit testy.

Podle Motorsport.com to však zatím vypadá, že sporty na seznamu výjimek nebudou.

Existují obavy, že pokud některému sportu bude výjimka udělena, otevře se Pandořina skříňka a podobné výjimky budou chtít všichni – a povedou se nekonečné debaty o tom, kolik lidí je ještě pro danou událost či aktivitu přijatelných.

Karanténa může zkomplikovat nejen příjezd týmů, které nesídlí v Británii (Ferrari, Alfa Romeo, AlphaTauri) ale i dalšího personálu (například Pirelli).

Komplikace je to ale i pro samotný britský personál, který by se vracel do země. V tomto případě je jediným řešením to, že by personál týmů zůstal po dobu platnosti mimo Velkou Británii.

Dříve se uvádělo, že pokud by nevyšla Británie, mohlo by se jet v Německu.

