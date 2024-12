Načasování safety caru mi zkazilo celý závod, tvrdí Magnussen, jehož Haas v Kataru ztratil šesté místo v PK

Hořkosladký víkend prožil letos Haas v Kataru. Americký tým sice dokázal na sobotní dva body Nika Hülkenberga ve sprintu navázat zásluhou Kevina Magnussena stejným bodovým přídělem i v neděli, ale přesto si v hodnocení Poháru konstruktérů pohoršil.

Před Haas se totiž v neděli dostal francouzský Alpine, který díky Pierreovi Gaslymu vybojoval deset bodů.

Francouz se sice prakticky až do půlky závodu držel za Magnussenem, ale pomohlo mu načasování výjezdu safety caru ve 27. kole, díky kterému získal vůči Dánovi, ale i dalším jezdcům výhodu pit stopu „zdarma“.

Nebylo proto divu, že Magnussen nebyl v tomto kontextu po závodě příliš spokojen, přestože zaznamenal svůj třetí nejlepší výsledek v probíhající sezoně.

„Z výjezdu safety caru jsem velmi rozladěný, protože mi úplně zkazil den. Jelo se nám dobře a měli jsme dobrý začátek závodu, ale přál bych si, aby safety car nevyjel, protože nás to stálo opravdu hodně. Ještě nás čeká jeden závod a my do něj půjdeme s maximálním nasazením,“ nechal se slyšet Magnussen, kterého v Abú Zabí čeká poslední závod v barvách stáje Haas, která nyní na šestý Alpine v Poháru konstruktérů ztrácí pět bodů.

Ještě o méně důvodů k radosti měl po nedělním závodě v Kataru Magnussenův kolega Nico Hülkenberg, který velkou cenu kvůli uvíznutí v kačírku ani nedokončil. Dobře mu přitom nevyšel ani úvod závodu, během kterého se zapletl do kolize s Colapintem a Oconem.

„Situace v první zatáčce byla nepřehledná, všechno se odehrálo velmi rychle a nedopadlo to dobře. Neměl jsem však žádné poškození, takže jsem mohl pokračovat. Následně mě čekal dlouhý stint v provozu a pak jsem měl smůlu na safety car, protože někteří jezdci díky tomu získali pit stop zdarma... Při restartu jsem pak v rychlé zatáčce ztratil kontrolu nad vozem, takže to nebyl náš den,“ popsal Hülkenberg.

„První polovina víkendu se mi povedla, zatímco druhá ne. Myslím, že výkonnost vozu není špatná, ale vše je velmi vyrovnané,“ dodal Němec.