Nabitý kalendář může ovlivnit i výkony lidí, myslí si Vasseur

Čeká nás 24 závodů, ale také velmi dlouhá sezóna. Bude to nejčasnější začátek sezóny od roku 1992, kdy mistrovství světa začalo 1. března v Jihoafrické republice.

Náročné to bude pro všechny a to včetně členů týmů, což si uvědomují i jejich šéfové.

„Musíme mít co nejlepší přístup k mechanikům, protože je to součást výkonu, součást spolehlivosti,“ řekl šéf Ferrari Frédéric Vasseur, kterého cituje RacingNews365.

„Nebylo zvláštní, že v Abú Dhabí bylo při zastávkách v boxech více chyb než v některých jiných závodech. Myslím, že všichni byli vyčerpaní.“

„Znamená to, že musíme přemýšlet o tom, že bychom možná měli zavést rotaci, pokud jde o mechaniky, nebo nechat některé na závody a doma mít další skupinu mechaniků, kteří by se starali o auta, až se vrátí do továrny. Myslím, že máme prostor něco udělat, máme prostor to lépe řídit.“

Vasseur se domnívá, že seskupení určitých částí kalendáře tlak na zaměstnance sníží.

„Určitě musíme zapracovat na kalendáři. Budeme mít první část sezony na dálném východě s Melbourne, Japonskem a Čínou za sebou, takže umožníme některým mechanikům a jezdcům občas zůstat na této straně světa, to nám pomůže.“

„Pak musíme správně řídit tým, aby si odpočinul, ale nemyslím si, že bychom museli snižovat počet závodů.“