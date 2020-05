Nabídka od Ferrari zabránila Kvjatovi ukončit kariéru

Během sezóny 2018 se rodák z Ufy v žádné grand prix neobjevil, velké množství času však trávil ve Fioranu a jeho okolí v nové roli testovacího pilota Ferrari. Práce, kterou Kvjat odvedl pro italský tým, mu později vynesla návrat do závodní sedačky u Toro Rosso.

Když se Rus za volantem Ferrari poprvé svezl po slavné testovací trati, rozhodl se, že bude o návrat do formule 1 bude bojovat za každou cenu.

„Bylo to velmi silné, protože je to Ferrari, navíc ve Fioranu,“ rozpovídal se Kvjat o testovací fázi své kariéry pro oficiální podcast F1 Beyond The Grid.

„Před tím jsem nic neřídil šest měsíců, takže jsem si to vážně užíval.“

„Toho dne jsem si uvědomil, že se chci do formule 1 za každou cenu vrátit, protože to je to, co chci dělat a v čem jsem nejlepší. V testech jsem byl navíc silný, zajížděl jsem konzistentní časy. Každý byl spokojený.“

„Cítil jsem, že jsem ve formuli 1 nechal nedokončenou práci. Měl jsem nabídky i odjinud, ale já chtěl vždy řídit formuli 1. Dokonce jsem zvažoval úplný konec v případě, že bych neuzavřel smlouvu v F1,“ přiznal účastník 93 závodů „královny motorsportu“

I když přišel Kvjat k Ferrari se zkušenostmi ze čtyř kompletních sezón, tak byl před první session na trati velmi nervózní.

„Na snídani jsem byl velmi nervózní. Řekl jsem si ‚ok, hlavně se neroztoč v prvním kole‘, protože jsem před tím nějakou dobu neřídil a měl jsem trochu obavy. Naštěstí jsem ale vyjel na trať a kolo po kole jsem brzdil později a později.“

„Tehdy jsem cítil, že mi ta pauza přišla vhod. Bylo moc pěkné strávit nějaký čas doma, kde jsem jen trénoval a čistil si hlavu. Někdy jsem taky nedělal nic.“

„Pořád jsem měl práci, kterou jsem si užíval. Byl jsem vývojovým pilotem Ferrari a já mám italské týmy velmi rád. Ferrari má obrovskou historii.“

„Nebyla to ta práce, kterou bych si vybral, cítil jsem ale, že týmu dodávám dobré výsledky a že mu pomáhám s vývojem vozu. Oni viděli, že tomu dávám všechno a v tomto směru to bylo velmi uspokojující.“

V loňské návratové sezóně měl Daniil Kvjat po svém boku prvních dvanáct závodů Alexe Albona a poté Pierra Gaslyho, který byl Albonem vystřídán u Red Bullu. U Toro Rosso se tak sešli dva piloti s podobným osudem, oba dva však v „béčku“ ožili. Svůj „happy end“ si Kvjat prožil na Hockenheimringu, kde skončil na třetím místě.

Foto: Getty Images / Robert Cianflone