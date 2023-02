Nabídka od Ferrari se neodmítá. O tom, jak Audi pustilo Vasseura

Frédéric Vasseur opustil tým Sauber, ve kterém působil od roku 2017. Nyní jej ve formuli 1 čeká nová výzva v podobě vedení stáje Ferrari.

Sauber letos čeká poslední rok spolupráce s Alfou Romeo. Po přechodném období pak od roku 2026 začne švýcarský tým spolupracovat s automobilkou Audi.

Vasseur nyní řekl, že to bylo dokonce samo Audi, které ho vybídlo, aby přijal nabídku z Maranella, když mu bylo řečeno, že „není možné odmítnout nabídku od Ferrari“.

„Sauber je týmem, který zůstává blízký mému srdci. S každým v týmu jsem měl velmi dobrý vztah, do budoucna jim tedy přeji všechno nejlepší,“ řekl Vasseur, kterého na pozici šéfa týmu u Sauberu nahradí Andreas Seidl. Ten přichází z McLarenu.

„Je to výzva. Vždy je to výzva, nedokážu si představit, že byste ve F1 měli snadný život. Když jsem měl telefonát s Ferrari, nesdílel jsem ten hovor se všemi na světě! Uvažoval jsem nad tím sám a diskutoval s Johnem Elkannem. Měl jsem rozhovor s někým z Audi a oni mi řekli, že není možné odmítnout nabídku od Ferrari.“

Na šéfa Ferrari je ve formuli 1 upřena velká pozornost. Na mistrovský titul čeká Ferrari od roku 2008, kdy stáj vedl ještě Stefano Domenicali. Nynější šéf formule 1 odešel v roce 2014 a postupně se na jeho pozici vyměnili Marco Mattiacci, Maurizio Arrivabene a současný Mattia Binotto.

Ferrari ale podle Vasseura je nyní v pozici, kdy může opět získat titul a porazit i soupeře z Red Bullu a Mercedesu.

„Jsem opravdu přesvědčen o tom, že Ferrari má dnes všechno pro to, aby vyhrálo. Musíme všechno poskládat dohromady, abychom odvedli dobrou práci, k vítězství máme ale všechno.

„Pokud během několika měsíců nebo let děláme lepší práci než ostatní, pak budeme schopni vyhrát. Kolo se neustále točí a je to jen otázka neustálého zlepšování. Není to tak, že všechno je vytesáno do kamene.

„Když se podíváte na některé týmy, před pár lety byly velmi dominantní a dnes nejsou nikde. Nemůžete to brát tak, že 'Dobře, bylo to tak v posledním desetiletí nebo posledních 20 let, tak to tak zůstane i v budoucnu. Svět F1 se neustále mění a my se jen musíme soustředit na práci a výkonnost, všechno je možné.“