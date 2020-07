Na životech maršálů záleží. Těm britským vadí, že nebudou testováni

Formule 1 už provedla několik sérií tisíců testů. Pozitivní byly jen dva. Není jasné, o koho šlo, ale členové týmů to zřejmě nebyli.

Na 400 maršálů, kteří pracují na Silverstonu, bylo dříve ubezpečeno, že před závodním víkendem budou testování na koronavirus.

Podle The Guardian se později ukázalo, že testován bude jen personál, který se pohybuje v paddocku (tzv. profil jedna). Traťoví maršálové, kteří jsou rozmístěni podel tratě (tzv. profil dva), testováni nebudou. Budou jim pouze měřeny teploty, což není úplně účinné opatření.

„Pokud mám být upřímný, tak mám pocit, že mi lhali,“ stěžoval si jeden dlouholetý maršál. „Třicet nebo čtyřicet procent maršálů cítí, že něco není v pořádku a nejsou zrovna spokojeni. Cítíme se jako občané druhé kategorie. Nejsme v přímém kontaktu s týmy, tak na nás nezáleží.“

Formule 1 přitom přišla s iniciativou „We Race As One“, která je vidět po celém paddocku, na vozech i safety caru. Kromě boje proti rasismu se má týkat také boje proti koronaviru. Maršálové ale mají pocit, že jen někteřé „závodí jako jeden“ a že jich se kampaň netýká.

„Je to facka do tváře s ohledem na to, kolik času, peněz a úsilí dáváme každoročně do práce maršála. Cítíme se být nechtění nebo jako nutné zlo.“

Vše je v pořádku, říká FIA

Pořadatelé a FIA se ale brání a tvrdí, že je vše v pořádku. Úřady testování maršálů nevyžadují a stejně hovoří také kodex, který federace připravila.

„Protokol týkající se testovacích postupů na závodech formule 1 se od začátku sezóny nezměnil a na prvních třech závodech fungoval velmi efektivně,“ uvedl mluvčí FIA. „Kodex chování jasně stanoví, co je požadováno pro profil jedna a co pro profil dva.“

„První z nich je prostředím s vyšším rizikem, a proto vyžaduje testování před událostmi, zatímco druhé je prostředím s nižším rizikem a nevyžaduje testování před událostmi.“

FIA si ani nemyslí, že by hrozilo nějaké riziko v případě, že maršálové přijdou do kontaktu s jezdcem – v případě odstavení vozu nebo nehody. Podle protokolu mají mít jezdci helmu a rukavice, dokud se nevrátí do své bubliny v paddocku.