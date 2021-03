Na zbarvení pracoval Aston Martin rok

Aston Martin bude jezdit s klasickým britským zeleným zbarvením, na kterém je jen náznak růžové z Racing Pointu, za kterou stojí BWT. Na výběru barvy pracovali u týmu velmi dlouho.

„Ve skutečnosti to byla dlouhá cesta,“ vysvětlil Marek Reichman, který za zbarvením stojí. Designer pracuje pro Aston Martin už 16 let. Mimochodem, jeho jméno trochu naznačuje původ z našich zeměpisných šířek. Narodil se ve Velké Británii, ale jeho otec pochází z Polska.

„Barva je něco velmi důležitého. Jak vnímáte barvu, jak vnímáte barvu na obrazovce, jak vnímáte barvu na vlastní oči na slunci a také v zatažený den v Silverstone. Je to opravdu, opravdu důležitý faktor.“

„Strávili jsme 12 měsíců vývojem barvy. Myslím, že když vidíte auto, je to velkolepé. To je vše, v co můžeme doufat. Bude to ta nejkrásnější barva na startovním roštu.“

„Samotný vývoj barvy lakování je složitý, protože to musíme přeložit i na naše silniční vozy. Není to jen vývoj zbarvení, který je na voze F1, protože až to lidé uvidí, řeknou si, že to chtějí i na svém autě.“

„Musíte projít celým vývojovým procesem, který zahrnuje i poškození, opravitelnost atd. A samozřejmě, když přemýšlím o voze F1, musím vzít v úvahu Otmarovy potřeby ohledně hmotnosti. Nechcete mít těžkou barvu. Museli jsme se podívat také na tohle.“

Reichman uvedl, že Aston Martin musel projít poměrně rozsáhlým testováním barev v reálném světě, aby ověřil, že konečná barva funguje stejně dobře v televizi, na fotografiích i když ji vidíte na vlastní oči.