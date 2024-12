Na závěr posezónních testů F2 v Abú Zabí nejrychlejší Martins. Staněk sedmý

Skončily třídenní posezónní testy formule 2. Do čela se tentokrát dostal Martins.

Motory formule 2 letos naposledy vyhasly. Na závěr třídenních posezónních testů se do čela výsledkových listin dostal Victor Martins, který prokazoval rychlost po všechny tři dny. Nutno ale připomenout, že tento pilot stáje ART jisté místo pro příští sezónu zatím nemá. U francouzského týmu je oficiálně potvrzen jen jeho kolega Mijata.

Čeští fanoušci byly samozřejmě nejvíce zvědaví, co s vozem mistrovského týmu ukáže po svém návratu do formule 2 Roman Staněk. Stáj Invicta se sice v průběhu posledních tří dní výrazněji neprojevovala, jezdit v testech na efekt však cílem většiny týmů nebývá. Staněk zakončil testy na sedmém místě.

Dopolední část

Victor Martins byl nejrychlejším pilotem již v prvním kole dne, když stanovil čas 1:37.634. Hned za ním se držel Martí z Camposu. Jak dopoledne pokračovalo, došlo na čele k několika změnám, nejdříve to byl Rafael Villagómez z VAR, poté Mansell s Carlinem, až se nakonec do čela dostal Beganovic z Hitechu s hodnotou 1:35.843. Poté ale znovu zabral Martins, stanovil čas 1:35.733 a opět se vrátil do čela časových tabulek. Následně však Francouz zastavil v zatáčce č. 13, což vyvolalo červené vlajky. Po zbytek dopoledne se však týmy zaměřily na dlouhé stinty, takže pilota stáje ART již nikdo nepřekonal.

Odpolední část

Odpoledne se v dlouhých stintech znovu pokračovalo, takže byly časy značně pomalejší, než ty dopolední. Poslední tři hodiny letošní sezóny tak nejrychlejším časem zahájil nováček John Bennett z VAR s časem 1:40.699. Ihned poté se ale dostal na čelo výsledkových listin Verschoor s časem 1:37.956. Hodinu a půl před cílem zazářila dvojka stáje AIX Racing Nicolas Varrone, který se dostal na první místo hodnotou 1:37.423. V poslední hodině byl na trati ale nejrychlejší Martí, který se neustále zlepšoval, až zakončil letošní testy na čele s hodnotou 1:37.351.

A to bylo z letošní sezóny formule 2 vše. Nyní se piloti i týmy odeberou k zimní přestávce a první závodní víkend sezóny 2025 je čeká 15. března v Austrálii. Kde se budou konat předsezónní testy zatím není známo.

Výsledky (dopoledne)

P Jezdec Tým Čas Kol 1 Victor Martins ART Grand Prix 1:35.773 37 2 Alexander Dunne Rodin Motorsport 1:35.811 50 3 Dino Beganovic Hitech Pulse-Eight 1:35.843 47 4 Christian Mansell Rodin Motorsport 1:35.871 47 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1:35.893 31 6 Ritomo Mijata ART Grand Prix 1:35.959 `37 7 Roman Staněk Invicta Racing 1:35.992 35 8 Richard Verschoor MP Motorsport 1:36.011 25 9 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1:36.052 49 10 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1:36.054 44 11 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1:36.156 51 12 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 1:36.161 54 13 Arvid Lindblad Campos Racing 1:36.222 25 14 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1:36.225 49 15 John Bennett Van Amersfoort Racing 1:36.310 49 16 Josep María Martí Campos Racing 1:36.407 25 17 Gabriele Minì PREMA Racing 1:36.603 48 18 Sebastián Montoya PREMA Racing 1:36.867 46 19 Sami Meguetounif Trident 1:37.203 30 20 Max Esterson Trident 1:37.455 444 21 Cian Shields AIX Racing 1:37.507 35 22 Nicolas Varrone AIX Racing 1:37.665 39

Výsledky (odpoledne)