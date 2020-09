Na zákaz párty módu jsme se připravovali dříve, než s tím přišla FIA, říká Wolff

Musíme si počkat pár kvalifikací, aby bylo zřejmé, jaký dopad bude mít zákaz kvalifikačních režimů na rozložení sil. V Monze se ale zásadní překvapení neodehrálo. Možná překvapil Racing Point, který i přes zákaz kvalifikačních režimů získal dobrý výsledek. Naopak propad Red Bullu s tím spíše nesouvisí.

„Způsob, jakým pracujeme, je o získávání výkonu a o tom, že jsme jako organizace adaptabilní, abychom čelili všem možným situacím, které nastanou,“ řekl v sobotu Toto Wolff, kterého cituje Motorsport.com.

„Jakmile bylo jasné, že lobby proti našemu kvalifikačnímu režimu vzrostla, mnohem dříve, než byla vydána technická směrnice podle pravidel, posunuli jsme vývojovou práci směrem k této situaci.“

„Dnes jsme poprvé viděli, jak se úroveň výkonu mezi týmy změnila a existují některé zajímavé výsledky.“

„Věděli jsme, že se to blíží, a jakmile jsme věděli, že se to blíží, řekli jsme si: ‚Dobře, využijme to jako příležitost‘“

„Myslím si, že máme skvělou organizaci a mentalita v Brixworthu byla skvělá. Celkově jsme ztratili jen velmi málo kvalifikačního výkonu, ale v závodě jsme získali hodně výkonu. V závodě můžeme jet s motorem mnohem tvrději.“

„Dokážeme toho dosáhnout pouze pomocí velkého výzkumu a spousty testů na stolici. Zatím je to v pořádku. Uvidíme, jak to bude v dál.“