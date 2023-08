Na vrcholu zatáčky je auto otřesně mdlé, zní z Mercedesu

U Mercedesu se stále snaží najít nejlepší vývojovou cestu pro výkonností posun současné koncepce monopostů „stříbrných šípů.“ Jedním z problémů německé stáje je chování mercedesů v zatáčkách.

Mercedesu by mimo jiné pomohla vyšší úroveň přítlaku. Zlepšit je také třeba chování černých vozů v zatáčkách.

„Snažíme se, aby naši piloti měli v kokpitu větší pocit jistoty ve chvíli, kdy zahajují zatočení do zatáčky. V tuto chvíli se naše vozy zdají být příliš citlivými,“ rozpovídal se pro Autosport technický ředitel stáje James Allison.

„A naopak když se náš monopost dostane na vrchol zatáčky, tak nastává opačný problém. V okamžiku prvního zatočení je nestabilní a na vrcholu zatáčky je poté otřesně mdlý. My ale chceme, aby tomu bylo přesně naopak. A na tom nyní pracujeme.“

Podle šéfa Mercedesu Tota Wolffa by se týmu dařilo využívat více z potenciálu monopostů W14, pokud by se Lewis Hamilton a George Russell cítili komfortněji v jejich kokpitech.

„Našim jezdcům musíme nabídnout spolehlivější a vyváženější vůz,“ řekl rakouský manažer pro Autosport.

„Není to jen čistě o přítlaku, ale také o tom, aby bylo auto v nájezdu do zatáčky správně vyvážené. A to v tuhle chvíli není. Na to se nyní primárně zaměřujeme. Pokud v tomto směru uspějeme, budou naši jezdci sebejistější a s tím se dostaví i lepší výkony,“ věří Wolff.

Mercedes se za polovinou sezony začíná stále více soustředit na formuli pro rok 2024, nicméně ani vývoj letošního vozu ještě neskončil. Po letní přestávce tak „stříbrné šípy“ možná nasadí vylepšení s potenciálem zlepšit chování mercedesů v zatáčkách.