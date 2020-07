Na voze něco nefunguje, přiznává Verstappen

Verstappen coby lepší z jezdců Red Bullu obsadil v kvalifikaci až sedmé místo za Mercedesem, Racing Pointem a oběma piloty Ferrari. Na vítězného Lewise Hamiltona přitom ztratil přes 1,4 sekundy.

Nizozemec už po pátečních trénincích přiznal, že Red Bull bude mít o tomto víkendu spoustu práce. Tým z pátku na sobotu využil první ze dvou možností pracovat přes noc, aby vyladil nastavení svých vozů. Přesto po kvalifikaci v Red Bullu vládne zklamání.

„Nevím proč, ale v porovnání s minulým rokem, kdy jsme tu měli opravdu dobré vyvážení, jasně něco nefunguje,“ řekl Verstappen pro Sky Sports F1.

„Celý víkend je opravdu náročný, je těžké to pochopit. Vyzkoušeli jsme spoustu věcí, ale pořád to nefunguje, takže kvalifikace byla zklamáním.

„Rychlost je (mezi týmy) velmi vyrovnaná, takže musíme počkat. Do závodu navíc nestartujeme na nejlepších pneumatikách, ale je to tak, jak to je. Pokusím se udělat maximum a uvidíme, jak skončíme, ale předjíždět je tady náročné.“

Albon nepostoupil z Q2

Ještě více se s vyvážením svého vozu v kvalifikaci evidentně potýkal druhý pilot Red Bullu Alexander Albon. Ten vypadl už v prostřední části a v kvalifikaci obsadil až třinácté místo.

V Q2 si Albon také stěžoval na možné poškození předního křídla. Podle Albona se jeho problémy netýkají jen jedné oblasti a chce si o nich promluvit s Red Bullem.

„Bylo to od všeho trochu. Nezajel jsem skvělé kolo, měli jsme ale další kolo na to pokusit se to opravit, abych byl upřímný, je to víc věcí,“ řekl Albon v rozhovoru s Sky Sports F1.

„Musíme si s týmem sednout a promluvit, abychom byli příště lépe připraveni. Ve třetím tréninku to bylo lepší, v kvalifikaci už tolik ne, takže na to musíme přijít.“