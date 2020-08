Na vnějším okruhu v Bahrajnu uvidíme podruhé v historii kolo pod 1 minutu a bude rekordní

Bahrajn bude po Rakousku a Silverstonu třetím místem, které bude hostit dva závody. Pat Symonds, který vede skupinu inženýrů FIA, přiznal, že federace nechtěla dva stejné závody.

„Například v Silverstone šlo o to, aby byly směsi pneumatik o stupeň měkčí,“ řekl Symonds pro Motorsport.com.

„V Rakousku jsme cítili, že potřebujeme trochu stability, protože je to začátek sezóny.“

V Bahrajnu chtěla FIA něco jinak a to pořádně jinak. Závod se pojede celý po tmě za umělého osvětlení ale především na tzv. vnějším okruhu.

„Bahrajn je docela jedinečný v tom, že má řadu různých okruhů. Pokud si vzpomínáte, použili jsme alternativní okruh před několika lety (v roce 2010).“

„Ve skutečnosti to neposkytlo moc dobrý závod. Bahrajn obvykle poskytuje dobrý závod, ale ten konkrétní okruh nebyl tak dobrý. Vyhodnotili jsme tedy všechny okruhy, které jsme měli k dispozici.“

„Cítili jsme, že existuje něco opravdu jiného. Je to velmi krátký čas na kolo, je to velmi rychlý okruh. Je to jiný druh výzvy. Jsme si docela jisti, že to ve skutečnosti povede k docela vzrušujícímu závodu. Opravdu chceme fanouškům a divákům poskytnout něco jiného.“

Jezdci (a inženýři, kteří je vysílají na trať) dokáží vytvořit „traffic“ i ve Spa, a tak existují obavy, co udělá okruh o délce 3,5 km.

„Pokud jde o provoz, jo, bude to přeplněné, stejně jako to bývá v Brazílii. To vše je součástí výzvy.“

Podle Symondse musí jezdci F1 podobné věci být schopni vyřešit.

Kolo pod 1 minutu

V historii formule 1 pamatujeme situaci, kdy se jezdec v kvalifikaci dostal pod čas 1 minuty. Niki Lauda získal pole position na GP Francie 1974 na okruhu v Dijonu v čase 58.790 s.

Na druhém místě je pak kvalifikace na GP Jižní Afriky 1985, kde Nigel Mansell zajel kolo za 1:02.366. Na třetím místě je mimochodem letošní Red Bull Ring.

V kvalifikaci na GP Sachíru se očekává čas 54,3 s, pokud budou dvě zóny DRS a 53,9 s, pokud budou tři. O počtu DRS FIA ještě nerozhodla.

Jedná se ale o simulace FIA, takže čas může být nakonec trochu jiný, ale je jisté, že bude hluboko pod 1 minutou a také pod časem Nikiho Laudy.

Rozhodně ale nepůjde o nejrychlejší kolo v historii. Průměrná rychlost by měla být okolo 232 km/h, což je o dost méně, než se jezdí v současné době například v Monze.