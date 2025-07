Na vlastní kůži: Křest ohněm v Supercupu (2. díl)

Mám za sebou svůj první závodní víkend v Porsche Supercupu – a jak se dalo očekávat, byla to výzva se vším všudy. V předchozím díle jsem popsal, jak k celé účasti došlo, co obnášela příprava a jak probíhal test na Red Bull Ringu.

Bylo mi jasné, že mě v Rakousku nečeká nic jednoduchého. Věděl jsem, že konkurence je silná, že mě čeká jen jeden trénink a že prostředí šampionátu chyby netoleruje. Nic z toho mě tedy vyloženě nezaskočilo. A přesto byl rozdíl mezi testem a ostrým víkendem větší, než jsem čekal.

Nešlo o šok, ale o souhru drobných, zato zásadních rozdílů: jiný grip, jiná dynamika, jiný tlak. Na pozitivní dojmy z testu se mi nepodařilo navázat. Od pátku jsem měl spíš pocit, že se znovu učím všechno od začátku.

Čtvrtek – příprava

Víkend pro mě oficiálně začal ve čtvrtek. V roli hostujícího jezdce jsem absolvoval focení, setkání s týmem i první povinnosti směrem k organizátorům. Patřilo k nim i neformální přijetí u ředitele závodu, součástí tohoto procesu byl i vědomostní test zaměřený na pravidla, a to jak obecná, tak specifická pro Porsche Supercup.

Běžně bývá čtvrtek i dnem pro track walk – tedy obchůzku trati. V tomto případě k tomu ale kvůli silnému dešti a krupobití nedošlo. Místo toho jsme s inženýry týmu Proton Huber Competition znovu prošli data z testu, který jsem zde absolvoval dva týdny předtím. Cílem bylo si znovu připomenout, co na mě v pátek čeká a připravit plán na jediný volný trénink.

Pátek – volný trénink

Páteční trénink byl z pohledu jezdce, který nemá s tímto autem závodní zkušenosti, upřímně velmi složitý. Už předem jsem věděl, že je jen jeden volný trénink, a že půjde o velmi důležitý moment víkendu – z hlediska nasměrování jeho vývoje a získání jistoty. Chtěl jsem navázat na test, ale situace na trati byla výrazně jiná.

Jednak kvůli provozu, který byl přirozeně očekávatelný, ale hlavně kvůli podmínkám na trati. Po trénincích F1 byla trať výrazně pogumovaná, což zcela změnilo grip. Kombinace pneumatik Pirelli z F1 a Michelinů v Porsche totiž vytváří zvláštní přechod, který často jezdcům ztěžuje odhad, jak se auto bude chovat.

Zkušenější kolegové se s tím dokázali lépe vyrovnat, pro mě to ale byla poměrně výrazná komplikace. Zvlášť v posledních dvou zatáčkách, kde jsou při víkendech F1 vnější výjezdy lemované kačírkem. Každá chyba tu může znamenat konec, takže jsem měl problém se do toho opravdu opřít.

Když jsem se pak podíval na časy, bylo jasné, že mě čeká těžký víkend. Ztráta přes 4,5 sekundy na nejrychlejšího byla velkým zklamáním. Navíc jsem zaostal o víc než 2,5 sekundy za časem, který jsem zajel při testu. Věděl jsem, že se musím hodně zlepšit, abych mohl pomýšlet na důstojný výkon.



Foto: archiv autora

Sobota – kvalifikace

V sobotu přišla na řadu kvalifikace. S vědomím, že mám co napravovat, jsem šel na trať s jasným cílem – výrazně se zlepšit. A to se do jisté míry podařilo, když jsem svůj čas oproti pátku stlačil téměř o dvě sekundy. I tak jsem ale stále nebyl tam, kde jsem chtěl být – tedy alespoň na úrovni svého času z testů (1:33,9).

Výsledkem byl čas 1:34,7 a ztráta 3,7 sekundy na pole position, což sice znamenalo poslední řadu startovního roštu, ale oproti pátku šlo o pokrok. Cítil jsem, že potřebuji více času na rozjetí, ostatně jsem se v závěru kvalifikace rychlostně posouval, ale další zlepšení jsem už nestihl. Přesto jsem cítil určitou úlevu – po pátečním trápení to byl krok vpřed a bezpečně jsem se kvalifikoval.

Navíc jsem měl velmi čistou jízdu. Provoz byl sice opět značný, ale tentokrát jsme jej s týmem zvládli takticky dobře, takže jsem měl na dráze dost prostoru.

Neděle – závod

Neděle byla ve znamení toho hlavního, tedy závodu. Ještě než ale došlo k samotnému startu, nastala situace, která málem znamenala jeho úplné zrušení.

Zhruba hodinu před startem došlo při odtahu jednoho z vozů F2 k bizarní nehodě, když odtahové vozidlo narazilo před třetí zatáčkou do konstrukce reklamního mostu, která se následně zřítila na trať. Velký banner zcela zablokoval trať a začalo odklízení.

Naštěstí se vše podařilo relativně rychle vyřešit. Po několika desítkách minut se trať uvolnila, ale s ohledem na program víkendu F1 byl náš závod zkrácen z původních 18 na 12 kol.

Pro mě osobně byl největší výzvou samotný start. Kvůli specifickému výjezdu z boxů na Red Bull Ringu jsem si během víkendu nemohl ostrý start prakticky vyzkoušet. S inženýry jsme si ho sice prošli teoreticky pomocí dat a onboard videí, ale přesto jsem šel do neznáma.

Naštěstí se mi povedl poměrně solidně. Pozice jsem sice nezískal, ale reakce i rozjezd byly srovnatelné s jezdci přede mnou.

Závod jako takový pak probíhal v poklidu. Chyběla mi ale rychlost k tomu, abych mohl reálně útočit na soupeře přede mnou. V závodním režimu jsem byl sice konzistentní, ale limitujícím faktorem byla stále nízká důvěra ve vůz a nedostatek zkušeností.

Po odstoupení mého týmového kolegy Thea Oeverhausa dojelo do cíle 29 vozů, přičemž mě nakonec patřila 28. příčka.

Shrnutí

Celý víkend v Porsche Supercupu byl obrovským zážitkem. Mít možnost závodit v kulisách velké ceny, na zaplněném Red Bull Ringu, s přímým napojením na zázemí týmů F1 (během jízd jsme sdíleli boxové stání McLarenu), to bylo něco výjimečného. Taková zkušenost se zkrátka nedá jen tak zopakovat.

Zároveň ale musím říct, že jsem se na ten víkend nedíval jako na exkurzi. Chtěl jsem předvést solidní výkon na hraně mých možností. A v tomto směru bohužel spokojen být nemohu.

Velmi silně jsem cítil, že mi chybí zkušenosti s tímto typem vozu. Nepodařilo se mi navázat na předchozí test a získat potřebnou jistotu, která je v takto našlapaném poli absolutně klíčová. V hektickém formátu víkendu se těžko hledá prostor na ladění detailů – musíte být připraveni hned.

I tak ale odjíždím s respektem ke všem, kteří v tomto šampionátu pravidelně závodí. Být jeho součástí, byť jen na jeden víkend, pro mě bylo výsadou. A velkou školou.