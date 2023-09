Na vítězství můžeme zapomenout, myslí si Hamilton

Sedminásobný šampion v obou trénincích skončil daleko za první desítkou. Mercedes v Suzuce na špičku výrazně ztrácí.

Lewis Hamilton (16./14.)

Hamilton pátek zakončil 14. místem, na Verstappena výrazně ztratil – přes 1,1 sekundy. Na otázku, zda se ve druhém tréninku cítil lépe než v prvním, odpověděl jednoznačně:

„Ani náhodou. Upřímně to byl hodně špatný den. Hodně jsme se trápili, jsme vzadu. V prvním tréninku jsme nabrali dvě sekundy, ve druhém přes sekundu. Musíme dát auto do kupy.

Je potřeba zjistit, co se pokazilo. V minulém závodě jsme byli mnohem silnější, ale vliv budou hrát rychlé zatáčky. Zatímco v Singapuru byla v podstatě jedna, tady jich je spousta. A to bude nejspíš kámen úrazu našeho auta.

Musíme vůz lépe nastavit pro tyto situace a zajistit, abychom nepřehřívali pneumatiky. Přes noc s tím zkusíme něco udělat, ale na vítězství tenhle víkendu můžeme zapomenout,“ přiznal Hamilton.

George Russell (13./5.)

Russell byl i vzhledem k slušné pozici ve druhém tréninku o něco méně pesimistický než Hamilton. Připomněl ale, že Red Bull se po překvapivé porážce v Singapuru vrátit na původní pozice.

„Red Bull je zpět tam, kde byl. Myslím, že to není nějaký šok. Zdají se být velmi, velmi rychlí, ale ve druhém tréninku to nebylo tak výrazné. Mezi nimi a druhým místem může jít o dvě desetiny. Myslím, že mezi Landem a Ferrari by to mohla být zajímavá bitva.

My jsme za Ferrari a Landem zhruba půl sekundy, takže se přes noc pokusíme tohle manko zmenšit. V neděli nás nejspíš čeká hodně zajímavý závod, protože opotřebení gum je tu fakt vysoké,“ předpovídá Russell.