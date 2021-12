Na Verstappenovo kolo se podle Hamiltona nedalo odpovědět

Hamiltonovi první pokus v Q3 nevyšel zcela dokonale. V tom druhém byl rychlejší, ale i tak se Verstappenovu času ani nepřiblížil.

„Max dnes zajel skvělé kolo,“ řekl Hamilton. „S tím časem na konci jsme prostě nemohli soupeřit.“

„V průběhu kvalifikace vypadal opravdu silně. Na to kolo jsme prostě nedokázali odpovědět. Bylo to od něj fantastické kolo.“

Oba jezdci odstartují sice blízko od sebe, ale na rozdílných pneumatikách. Hamilton bude mít střední, Verstappen měkké.

„Rád bych si však myslel, že jsme na tom s pneumatikami pro zítřek dobře, a doufám, že se nám závod povede.“

„Viděli jste první kolo, v páté zatáčce jsem trochu ztratil čas, ale poslední kolo bylo pěkné a čisté, jen jsem nemohl jet rychleji. Nevím, zda to bylo přípravou pneumatik, nebo čímkoli jiným, co se týče výjezdového kola, ale nedokázal jsem překonat ten čas, který dnes zajel on. Pole position si plně zasloužil.“