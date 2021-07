Na Verstappena jsem neměl, přiznal Hamilton. Bottasovi nevyšla sázka na měkkou sadu

Stokilometrový závod na britském Silverstonu poprvé v historii formule 1 rozhodl o postavení na roštu velké ceny.

Ačkoliv v páteční večerní kvalifikaci byl nejrychlejší domácí Hamilton z Mercedesu, Verstappen se dostal do vedení už na startu 17kolového závodu a dojel si pro tři body a nejvýhodnější postavení na roštu nedělního hlavního závodu.

Verstappen si rychle získal dvousekundový náskok. Cílem nakonec projel o 1,4 sekundy před Hamiltonem, který získal za druhé místo dva body.

„Jsem vděčný, že jsem skončil druhý a zítra budeme bojovat znovu, oni (Red Bull) jsou ale v závodech velmi silní. Ujížděl mi, nemohl jsem nic dělat, abych se ho udržel. Musíme se tedy nějakým způsobem pokusit dostat se dopředu,“ řekl Hamilton.

„Odvedli (Red Bull) skvělou práci s motorem, jejich starty jsou letos opravdu skvělé, my trochu ztratili výkonnost na startech. Musíme na tom tedy zapracovat, protože nikdy není skvělé ztratit pozice.“

Nový závodní formát, který o tomto víkendu na Silverstonu formule 1 zkouší, si Hamilton pochvaluje.

„Nevím, jaké to bylo na sledování z pohledu fanoušků, ale myslím, že tento víkend je úžasný, bylo velmi zábavné mít kvalifikaci v pátek, více jsem si to užíval. Nevím, jestli to byl ten nejvíce vzrušující závod, ale měli bychom jich dělat více, do budoucna možná trochu jinou variantu, protože víkend si díky tomu více užíváme.“

Bottas to zkusil na měkké sadě

Druhý pilot Mercedesu Valtteri Bottas se jako jeden ze čtyř jezdců ve startovním poli rozhodl pro sprint nasadil měkkou sadu pneumatik, zatímco ostatní jeli na střední směsi.

Fin měl v plánu pokusit se díky měkké sadě na startu dostat před druhého Verstappena, to mu ale nevyšlo, jelikož Verstappen se dostal před Hamiltona do vedení.

„Zkusili jsme něco jiného s cílem pokusit se před něj (Verstappena) na startu nebo v prvním kole dostat. Nevyšlo to, myslím, že měl také dobrý start. V první zatáčce jsem byl lehce zablokovaný, takže jsem toho nemohl využít, ale zkusili jsme to. Nakonec se nám na měkké sadě podařilo udržet pozici, ačkoliv se začaly tvořit puchýře,“ řekl Bottas.

„Dnešek podle mě ukázal, že zítra to nebude jednoduché. A pokud bude tepleji, pak bychom mohli vidět více problémů.“