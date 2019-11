Na úvod sezóny zvítězil v Rijádu Bird, na pódiu i Porsche a Mercedes

Páteční závodní program na městském okruhu nedaleko saúdskoarabské metropole Rijád v historické lokalitě Diriyah odstartoval ranní kvalifikací, kterou vyhrál Alexander Sims s monopostem BMW. Velmi dobré tempo v kvalifikaci ukázaly také nové vozy Mercedes, které zásluhou Stoffela Vandoorna a Nycka de Vriese obsadily druhou a třetí pozici.

Start závodu na 45 minut a jedno kolo příliš změn na čele pořadí nepřinesl. Sims si pohlídal první pozici a na svých zádech si začal vozit oba Mercedesy. Na hraně první pětky dále bojovali v úvodních minutách Jerome d'Ambrosio (Mahindra), Edoardo Mortara (Venturi) a Sam Bird.

A good clean start as we go green for the first time this season #DiriyahEPrix pic.twitter.com/pqf2aX3ZoU