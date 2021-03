Na úvod sezóny bodovali oba piloti Ferrari

Leclerc předvedl povedený start ze čtvrtého místa, a ještě v prvním kole se posunul před Valtteriho Bottase. Pilot Mercedesu mu v šestém kole předjetí vrátil a s Leclercem si poradil také Lando Norris.

Na páté pozici se pak držel většinu závodu, než se před něj čtyři kola před koncem dostal ještě Sergio Pérez.

„Je to dobrý začátek a s dnešním závodem jsem celkem spokojen. S 6. místem nemohu být extrémně spokojen, ale musíme se podívat na to, kde jsme byli vloni a je jasné, že jsme se zlepšili,“ řekl Leclerc.

„Měl jsem velmi dobrý start. Dostal jsem se na třetí místo a v prvním stintu jsem se dobře staral o pneumatiky. Myslím, že v nich ještě něco bylo, ale museli jsme zastavit a pokusit se odlišnou strategií zatlačit na soupeře, což bylo správné. Na konci závodu nás to ale stálo trochu rychlosti.“

Sainz neriskoval, chtěl dokončit závod

Carlos Sainz chtěl ve svém prvním závodě za Ferrari hlavně sbírat zkušenosti s novým vozem.

„Možná to je důvod, proč jsem tentokrát příliš neriskoval na startu a stálo mě to několik pozic. Byl jsem zvědavý, jak bude vůz reagovat ve špinavém vzduchu na startu a věděl jsem, že budu mít příležitost probojovat se zpět poté, co se dostanu do rytmu,“ řekl Sainz.

„Jakmile se závod ustálil, začal jsem v každém kole tlačit a myslím, že jsme na střední a obzvlášť na tvrdé sadě v posledním stintu ukázali velmi dobrou rychlost. Dnes jsem rád za všechnu práci během celého víkendu. Ferrari chce více. Já chci více. Byl to ale slibný start a budeme i nadále tlačit.“