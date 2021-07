Na trati musí být respekt, jinak se to bude stávat častěji, říká Hamilton. Je připraven si s Verstappenem promluvit

Podle Mercedesu měli na nehodě podíl viny oba jezdci. Toto Wolff řekl, že na tango musí být dva. Andrew Shovlin zase upozornil, že Verstappen jezdí dlouhodobě velmi agresivně.

Red Bull naopak viní z kolize Hamiltona a navíc se mu vůbec nelíbí, jak moc Brit vítězství oslavoval, když byl Verstappen v nemocnici.

Hamiltona se zeptali, zda si bude chtít s Verstappenem v Maďarsku promluvit. „Nevím,“ reagoval pro web F1. „Jsem tomu otevřený, nemám s tím žádný problém. Vlastně nevím, co si řekneme. Budeme pokračovat, budeme útočit. Na trati musí být respekt, protože jinak se to bude asi stávat častěji. Já se snažil ze všech sil, abych byl co nejčistší.“

„Přijeli jsme sem vyhrát a zmenšit náskok v šampionátu, takže bychom měli být s naší prací o tomto víkendu velmi spokojeni. Jsme téměř v polovině a víme, že se Red Bull chystá vrátit silnější, takže od zítřejšího rána budeme veškeré úsilí směřovat k dalšímu závodu v Budapešti.“