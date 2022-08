Na těžké auto těžký kalibr? Red Bull chystá nové šasi

Změny pravidel i vyšší bezpečnostní požadavky zvýšily hmotnosti letošních vozů o více než 40 kg. Původně byla minimální hmotnost stanovena na 795 kg, ale tohoto limitu dosáhl jen tým Alfa Romeo. Hmotnost tak byla navýšena o 3 kg, i když některé týmy žádaly mnohem větší navýšení.

Cílem inženýrů je postavit vůz, který není legální – má hmotnost nižší než minimální. Takový vůz by byl samozřejmě diskvalifikován, ale mechanici ho doplní o závaží. To má minimálně dva přínosy – lepší vyvážení a také určitou rezervu pro sezónní vývoj, protože ten může hmotnost snižovat ale také zvyšovat.

K tomu konec konců dochází právě letos. Hmotnosti vozů se mění. Týmy s nadváhou se zaměřují na snížení hmotnosti – často až zoufalými kroky, jako je třeba odstranění barvy. Na druhou stranu ale přichází i upgrady, které hmotnost zvýší. Od Spa platí nová směrnice, podlahy musí být tužší a to ke snížení hmotnosti opravdu nepovede.

Podle Auto Motor und Sport se Aston Martin a Williams svými většími upgrady dostaly na limit. Mercedes má mít nadváhu 8 kg, Red Bull 7 kg, Haas a McLaren po 3 kg a Alpine 2 kg. U Ferrari a AlphaTauri nejsou údaje dostupné.

Nové šasi Red Bullu

V Milton Keynes věří, že Ferrari je blízko limitu, takže mají oproti stále největšímu konkurentovi v této oblasti jasnou nevýhodu, která může mít v čase na kolo hodnotu 2 až 3 desetin. Vymazat ji chtějí skutečně těžkým kalibrem – novým monokokem.

Šasi Red Bull tak bude muset projít novou homologací, což znamená i nové nárazové testy. Nehomologuje se přímo konkrétní šasi ale postup jeho výroby – trochu zjednodušeně řečeno kuchařka, ve které je popsán postup pečení šasi (počet vrstev a směr uhlíkových vláken, otvory atd.). Podle ní se pak staví každé šasi v dané sezóně.

Náklady navíc

V praxi to znamená postavit šasi pro crash testy a pak další pro trať. V době rozpočtového stropu v podstatně nereálný krok. Jak ho v Milton Keynes dosáhli, není známo.

Podle Auto Motor und Sport si údajně nové šasi pro crash testy registroval i jeden další tým. Mercedes to však podle svých slov není. „Bylo by to příliš drahé. Nejen kvůli crash testu. Musíte postavit tři nová šasi a ta vás stojí dva miliony navíc.“