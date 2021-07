Na tango musí být dva, říká Wolff o kolizi mezi Hamiltonem a Verstappenem

„Je to situace, kterou jsme asi všichni viděli v minulosti, když spolu závodili skvělí jezdci,“ řekl Wolff.

„Když nikdo není připraven ustoupit, pak se takové situace mohou stát. Ale podle mě jsou na tango potřeba dva.“

„Byl to náraz ve vysoké rychlosti. Je to zatáčka, která vyžaduje spoustu odvahy, aby se vůbec projela na plno, a když se jí snaží projet dvě auta, musí si nechat prostor, aby zatáčku zvládla, a to nebyl tento případ.“

„Stewardi si myslí, že 10 sekund bylo přiměřených, asi proto, že oba jezdci byli součástí nehody, ne jeden sám. Vždy je tam mnoho nuancí.“