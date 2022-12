Na svého syna jsem velmi pyšný, říká Vettelův otec Norbert

Konec Sebastiana Vettela v F1 znamená, že se s padokem královny motorsportu loučí i jeho otec Norbert. Ten byl přitom jeho pravidelným návštěvníkem.

Norbert Vettel jezdil svého syna Sebastiana podporovat na velké ceny F1 velmi často a nechyběl ani při jeho debutu ve Velké ceně USA v roce 2007, i když to nebylo logisticky vůbec jednoduché. O tom, že Vettel nahradí zraněného Roberta Kubicu v kokpitu stáje BMW Sauber, se totiž rozhodlo až těsně před startem víkendu.

„Řekl jsem dobře a začal jsem shánět letenky,“ řekl Norbert Vettel oficiálnímu webu F1. „V šest ráno jsem odletěl do Amsterdamu. A pak do Detroitu. A pak do Indianapolisu. A tam jsem se dostal pozdě v noci. Bylo to šílené, ale zvládl jsem to.“

Náročná mise se však vyplatila, jelikož syn svého otce díky osmému místu při premiéře v F1 hodně potěšil.

„Když jsem viděl Sebastiana, jak se obléká do kombinézy a poprvé vstupuje do kokpitu, byl jsem nervózní. Vždycky jsem byl nervózní, ať už šlo o testování, trénink, kvalifikaci nebo závod,“ vysvětlil Norbert Vettel.

„Pokud jsem nebyl na trati, sledoval jsem každý trénink. Buď jsem se díval na televizi, nebo jsem poslouchal rádio, a když jsem se nedostal ani k jednomu z toho, sledoval jsem alespoň live timing a hlídal každé kolo, které Sebastian zajel. Vždycky jsem byl nervózní za něj. Příští rok už ale nervózní nebudu!“

První motokára

Jak to již v podobných příbězích chodí, Norbert Vettel, sám bývalý aktivní závodník, vedl svého potomka k motorsportu od útlého dětství. Nebylo to pro něj těžké, jelikož když malý Sebastian viděl svého otce, jak zápolí v závodech do vrchu, motorsport si rychle oblíbil. Na řadu proto přišel nákup motokáry z druhé ruky.

„Byl malý, tak jsem na pedály přidal nějaký materiál, aby dosáhl na plyn a brzdu,“ zavzpomínal otec čtyřnásobného mistra světa.

„Také jsme museli vycpat sedadlo, protože bylo příliš velké. Nedaleko místa, kde jsem pracoval, jsme vytyčili trať s vracečkou. Stál jsem na kraji trati před zatáčkou, abych vyznačil, kde musí Sebastian brzdit. To byla první věc, kterou se naučil – brzdné body.“

Sebastian Vettel již od mládí miloval jízdu v mokru, což se později odrazilo i do jeho dosplělé kariéry. Norberta Vettela proto nepřekvapilo, že jeho první velký úspěch – vítězství ve Velké ceně Itálie 2008 – přišel při deštivém počasí.

„Seb byl v dešti pokaždé dobrý,“ uvedl Norbert Vettel. „Měl v těchto podmínkách dobrý cit pro vůz i pro pneumatiky.“

Pyšný otec

Když dva roky později pak přišel první mistrovský titul, bylo v rodině Vettelových hodně veselo.

„Byly to krásné chvíle – byl jsem na něj tak pyšný. Každý otec i každá matka dělá pro své děti vše. Takže sledovat ho, jak se po začátcích v motokárách stal mistrem světa, bylo neuvěřitelné.“

Poslední roky sice pro Sebastiana Vettela v F1 nebyly výsledkově nejúspěšnější, ale jeho mimozávodní aktivity, týkajících se například životního prostředí, udělaly z Norberta podle jeho slov „ještě pyšnějšího otce“.