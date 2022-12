Na střídačce. Přehled jezdců, kteří budou roce 2023 plnit roli rezervního jezdce

Ve formuli 1 jezdí 20 jezdců. Občas se stane, že některý z nich potřebuje záskok. Podívejte se, kteří jezdci budou v nadcházející sezóně plnit roli rezervního nebo testovacího jezdce.

Kromě dvou hlavních jezdců mají týmy také vývojové, testovací a rezervní jezdce. Jejich role jsou různé. Teoreticky se mohou podívat do závodu, pokud některý ze závodních jezdců nemůže nastoupit.

V posledních letech jsme několik takových případů zaznamenali kvůli nákaze covidem-19. Ale nešlo jen o covid. Alex Albon měl letos v Monze problémy se slepým střevem. Zastoupil ho Nyck de Vries.

Týmy sice mají testovací a někdy i rezervní jezdce, ale občas při hledání záskoku sáhnou zcela mimo své řady. Do vozu lze posadit jen jezdce se superlicencí. Ve F1 navíc platí pravidlo, že peníze jsou vždy až na prvním místě. V tomto případě je zastupují body – a ty získá spíše jezdec se zkušenostmi než mladík, který se v sobotu ráno dozvěděl, že ho čeká debut ve F1 (De Vries budiž výjimkou potvrzující pravidlo).

Testovací jezdci se mohou také věnovat testům – v současné F1 jde zejména o testy pro Pirelli. Mezi další povinnosti patří práce na simulátoru nebo marketingové aktivity.

Rezervní a testovací jezdci v sezóně 2023

Tým Rezervní jezdec Vývojový, testovací jezdec Red Bull Daniel Ricciardo Liam Lawson Ferrari Antonio Giovinazzi Robert Švarcman Mercedes Mick Schumacher Frederik Vesti Alpine Jack Doohan McLaren Alex Palou Alfa Romeo Theo Pourchaire Aston Martin Stoffel Vandoorne Felipe Drugovich Haas Pietro Fittipaldi AlphaTauri Williams

Mezi rezervními jezdci najdeme v nadcházejícím roce i slavná jména. K Red Bullu se vrací Daniel Ricciardo. Měl by se zúčastnit několika grand prix, pracovat na simulátoru a plnit marketingové povinnosti.

Mick Schumacher po dvou letech u Haas nesehnal sedačku, a tak se bude muset spokojit s místem u Mercedesu. Jeho kolegou bude dánský mladík Frederik Vesti, který bude letos závodit ve F2 za tým Prema Racing.

Oscar Piastri bude jezdit za McLaren. U Alpine ho částečně nahradí Jack Doohan, ale zatím nebyl oficiálně potvrzen v roli rezervního jezdce. Australan skončil ve F2 na šestém místě. V roce 2023 zůstane ve F2 a v týmu Virtuosi a bude se snažit konečné umístění vylepšit.

McLaren bude jako rezervního jezdce využívat služeb šampiona IndyCar Alexe Paloua. Palou se zúčastní závodů, které nebudou kolidovat s jeho závazky v IndyCar u týmu Ganassi.

Bývalý jezdec McLarenu Stoffel Vandoorne plnil roli rezervního jezdce Mercedesu, za který závodil ve formuli E, kde také získal titul. Ale to je už minulost. Vandoorne bude nyní pracovat pro Aston Martin, kde bude jeho týmovým kolegou opět Fernando Alonso. Kromě toho bude dál závodit ve formuli E za tým DS Penske.

Dalším jezdcem u Astonu bude i nadále Brazilec Felipe Drugovich, který se letos stal šampionech F2.

V Alfě Romeo bude pravděpodobně pokračovat Theo Pourchaire, ale vedení týmu se mění, takže uvidíme...

Pietro Fittipaldi je u týmu Haas už od roku 2018. Na konci sezóny 2020 nahradil na dva poslední závody Romaina Grosjeana po jeho „ohnivé“ nehodě v Bahrajnu.

U Ferrari zůstávají Antonio Giovinazzi a Robert Švarcman.

Co se týče týmů AlphaTauri a Williams, ty zatím oficiálně nepotvrdily žádné plány, pokud jde o rezervní jezdce.

AlphaTauri pravděpodobně vezme jezdce Red Bullu, přičemž nejlogičtějším kandidátem je Liam Lawson. V roce 2023 bude závodit v japonské super formuli.

Williams povýšil Logana Sargeanta na závodního jezdce. Pokud by potřeboval náhradního jezdce, je docela dost možné, že by (opět) využil pomoci Mercedesu – ve voze by se tak mohl objevit Mick Schumacher. Na potvrzení testovacích jezdců si musíme počkat – tým vloni využíval Roye Nissanyho a Jacka Aitkena.