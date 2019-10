Na startu to byla moje chyba, říká Vettel

Vettelovi se nepovedl start. Se svým ferrari se rozjel ještě před zhasnutím červených světel, okamžitě však znovu zastavil a následně se po jejich zhasnutí rozjel znovu. Jeho zaváhání využil Valtteri Bottas k posunu na první místo.

„Světla svítila dlouho, ale byla to moje chyba. Bylo to horší, než kdybych měl jen špatný start. Byl to opravdu špatný start. Ztratil jsem tam,“ přiznal po závodě.

Přesto si Vettel nemyslí, že na Suzuce mohl reálně s jezdci Mercedesu bojovat o vítězství.

„Bylo to obtížné, protože mercedesy byly v závodě celkem rychlé. Měli více rychlosti. Valtteri na konci prvního stintu letěl, Lewis (Hamilton) se pak pokusil o jednu zastávku. Nakonec jsem věděl, že vyjede za mnou. Snažil jsem se mít dobré výjezdy v místech, kde by mohl zaútočit. Mohli více taktizovat, protože měli jedno auto v pohodě na čele. Nebyli jsme pro něj hrozbou, trochu nám chyběla rychlost.“

Komisaři Vettelův start nepotrestali

I přesto, že se Vettelův vůz na startu pohnul ještě před zhasnutím červených světel, nebyl sportovními komisaři penalizován.

„Sportovní komisaři shlédli videozáznam a zprávu o ulitém startu na základě informací z transpordéru schváleného a dodávaného Mezinárodní automobilovou federací (FIA) do každého vozu,“ stojí v prohlášení.

„Ačkoliv video ukazuje určitý pohyb, tento pohyb byl v rámci přijatelné tolerance systému pro ulité starty ve F1.“

Z toho je pravděpodobné, že Vettel dokázal zastavit a přerušit předčasný start ještě předtím, než transpordér předčasný start stihl zaznamenat.

Leclerc kolidoval v prvním kole s Verstappenem

Závod druhého pilota Ferrari Charlese Leclerca poznamenala kolize v prvním kole.

Monačan ve druhé zatáčce zboku narazil do vozu Maxe Verstappena z Red Bullu, při čemž si poškodil přední křídlo a musel do boxů na jeho výměnu. Verstappen kvůli poškození ze závodu následně odstoupil, zatímco Leclerc mohl po výměně křídla pokračovat a dojel na šestém místě.

Po závodě byl však spolu s Verstappenem předvolán před sportovní komisaře.

„Když jsem byl za Sebem a Lewisem, byl jsem nedotáčivý. A pak jsme se střetli. Nevím, neviděl jsem celou situaci z vnějšího pohledu. Z auta se to zdálo jako zrádná situace,“ řekl Leclerc.

„Po incidentu v prvním kole jsme věděli, že závod bude velmi obtížný. Při předjíždění jsem zažil celkem hodně zábavy, ale šesté místo není tím, kde jsem chtěl skončit. Je to zklamání.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson