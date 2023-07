Na startu jsem měl štěstí, ale i poté jsme měli rychlost, těšilo po GP Belgie Alonsa

Fernando Alonso obsadil ve Spa pátou příčku a před zahájením letní přestávky uhájil třetí místo v šampionátu.

Aston Martin zaznamenal v předešlých dvou závodech v Británii a v Maďarsku pokles formy.

V Belgii se sice z počátku víkendu nezdálo, že by měl britský tým útočit na umístění v první pětce, ale nakonec si právě páté místo díky nedělnímu výkonu Fernanda Alonsa ze Spa odvezl.

„Na startu jsem měl štěstí a ještě před příjezdem k Eau Rouge jsem získal několik pozic. Poté jsem se obával, že tyto pozice během prvního stintu neudržím,“ přiznal v cíli závodu Alonso, který do GP Belgie vyjížděl z devátého místa.

„Byli jsme ale rychlí. Drželi jsme za sebou jeden mercedes a jeden mclaren, takže jsme se udrželi v mixu. To je dobrá zpráva pro celý tým před letní přestávkou,“ uvedl čerstvě 42letý závodník.

„Ve voze jsem se cítil skvěle – dodával mi sebedůvěru. Tento okruh klade nároky na aerodynamickou efektivitu a po GP Británie jsme měli trochu obavy, jak se nám tady bude dařit. Tým ale udělal několik úprav, což se vyplatilo,“ prohlásil Alonso s tím, že má před letní přestávkou radost z toho, že i nadále drží třetí příčku v šampionátu (o bod před Lewisem Hamiltonem).

Stroll dojel devátý

Zatímco Alonso dokázal ve Spa dojet pátý, jeho kolega Lance Stroll o čtyři pozice níže.

„Je dobré, že se nám podařilo získat několik bodů na okruhu, na kterém jsme po dobu závodního víkendu nebyli příliš silní,“ těšilo Kanaďana, který vsadil na strategii jedné zastávky v boxech.

„Rozhodli jsme se natáhnout první stint na středních pneumatikách, protože jsme na radaru viděli, že se blíží déšť. Na některých místech skutečně pršelo, ale trať byla sjízdná bez toho, aniž bychom museli přezout na pneumatiky do přechodných podmínek. Při zpětném pohledu se však nicméně zdá, že by strategie dvou zastávek byla lepší. V poslední fázi jsem se hodně musel starat o měkké pneumatiky a později jsem neměl dost přilnavosti na to, abych se ubránil Estebanovi (Oconovi, pozn. red.),“ shrnul svůj závod Stroll.