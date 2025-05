Na startovní rošt chce dvanáctý tým. Projekt vede Szafnauer a má prý peníze i automobilku

Startovní rošt se příští rok rozšíří o nový tým – do F1 vstoupí Cadillac, který bude nejdříve odebírat pohonné jednotky Ferrari, ale za pár let se stane také výrobcem.

Do F1 však chce vstoupit ještě jeden tým. Skupinu investorů, o kterých se zatím neví vůbec nic, vede Otmar Szafnaeur. Zkušenosti mu nechybí. Dříve působil u Force Indie, vedl Aston Martin a také Alpine. Tentokrát ale chce být i spolumajitel týmu, jako to vidíme třeba u Tota Wolffa.

Szafnauer své plány odhalil na na podnikatelském fóru v Miami, které spolupořádal web The Race. V podcastu od stejného webu odhalil některé detaily. Na plánech nového týmu pracoval v utajení více než rok.

„Finance jsou zajištěny,“ řekl Szafnauer. „Mohu vám prozradit, že finančníci jsou seriózní lidé a mají prostředky na to, aby byli schopni financovat tým Formule 1.“

„Jde jen o to, aby bylo správné načasování, abychom skutečně dostali příležitost založit dvanáctý tým. A možná, že v blízké budoucnosti by mohl být nějaký na prodej.“

Szafnauer také uvedl, že má podporu jedné z automobilek, ale ani tady nebyl konkrétní.

Zatím ovšem neexistují náznaky, že by FIA chtěla vyhlásit nové výběrové řízení. Proto také Szafnauer mluví o tom, že jsou připraveni koupit stávající tým, pokud by byl na prodej.

„Je to těžké, když lidé neprodávají. A chápu proč – blíží se nová Concordská smlouva (na roky 2026 až 2030). Vše je už dohodnuté. A potom je tu devět vlastníků a všichni mají různé pohledy na život, na Formuli 1, na to, jak dlouho chtějí být ve hře, na důvody, proč v ní jsou. Doufejme, a to v nepříliš vzdálené budoucnosti, že někteří z nich řeknou: ‚Víte co? Svůj čas ve Formuli 1 jsem si užil, možná je ten správný čas to prodat.‘“

Pokud by to nešlo cestou koupě, musel by být založen nový tým. Podle Szafnauera je realistický termín vstupu do F1 někdy okolo roku 2029 nebo 2030.

„Myslím, že s prostředky, které jsem dal dohromady, bych mohl být v krátké době konkurenceschopný,“ uvedl Szafnauer.

„Najal bych ty správné lidi. Myslím, že je dokážu získat. Automobilka, která bude vyrábět pohonnou jednotku, bude velmi kompetentní.“

„A finanční podpora, kterou se mi podařilo dát dohromady, znamená, že bychom měli nový aerodynamický tunel, nové výzkumné a vývojové zařízení, novou továrnu – trochu jako to udělal Lawrence Stroll.“