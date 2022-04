Na simulátoru jsme o sekundu rychlejší, říká Wolff

„Naše studie a simulace ukazují, že vůz je o jednu sekundu rychlejší než na trati,“ řekl Toto Wolff novinářům v Austrálii. „Problémem je poskakování. Existují jiné týmy, které to vyřešily lépe, takže jaká je alternativa – vrátit se o mnoho měsíců zpět, k nastavení z Barcelony? Nemyslím si, že je to něco, co se dá snadno udělat.“

Poskakování Přízemní efekt (z angl. ground effect) u vozů vyjadřuje jev, při kterém, když se křídlo nebo podlaha pohybuje blízko u země, vzduch tekoucí úzkou mezerou mezi jejich spodní stranou a zemí proudí rychleji, statický tlak na spodní straně karoserie se snižuje a tím pádem narůstá celková přítlačná síla. Čím je vzdálenost od země nižší, tím více přítlaku vzniká. Samozřejmě vzdálenost od země nesmí být příliš nízká – tehdy se už proudění vzduchu naopak zpomalí až zastaví a generovaný přítlak rapidně klesne.

„Už jsem se v takové situaci v životě ocitl a člověk k tomu prostě musí být pokorný,“ pokračuje Wolff, kterého cituje racingnews365.com.

„Vloni jsem říkal, že bychom s novými pravidly mohli mít jiné pořadí a přesně to se stalo. Střed pole je ;velmi stlačený a my prostě nejsme dost rychlí, tečka.“

„Je tolik oblastí, kde víme, že se můžeme zlepšit, a jiné, kde autu ještě nerozumíme.“

„Musíme se prostě soustředit sami na sebe a vypilovat výkonnost. Tým je stále stejný jako ten, který vyhrál mnoho šampionátů.“