Na šanci v F1 jsem připraven, hlásí před debutem Colapinto

Stejně jako před dvěma lety, i letos do Velké ceny Itálie v Monze nasadí Williams úplného nováčka.

Tentokrát však za jiných okolností. Zatímco v roce 2022 do vozu britské stáje až během víkendu naskočil Nyck de Vries poté, co stálého jezdce Alexandera Albona postihly zdravotní problémy, nyní jsou za výměnou pilota výkonnostní důvody.

Náhradník za Logana Sargeanta, 21letý Argentinec Franco Colapinto, má navíc tu výhodu, že se na svůj debut bude moci připravovat od úvodních volných tréninků.

Přesto je pro Colapinta přesun z formule 2 do formule 1 hektický.

„V pondělí jsem byl na simulátoru formule 2 s týmem MP a připravovali jsme se na závod tady v Monze. Dokážete si tedy asi představit, jak pozdě jsem se to dozvěděl... Je to ale příležitost, na kterou jsem byl vždy připraven a na kterou jsem dlouho čekal,“ prohlásil Colapinto, kterého cituje Autosport.

„Upřímně řečeno, přesun do F1 jsem nyní každopádně nečekal. Nedokážu vysvětlit, jak moc jsem šťastný, že jsem tady. Lidé z týmu mě podporují a příležitost, kterou mi dali, je obrovská. Byl jsem na to ale připraven. Ve voze jsem jel už v Silverstone v prvním tréninku a odvedl jsem dobrou práci. Tým byl s mým výkonem velmi spokojený,“ nechal se slyšet pilot, který letos až do závodu v Monze závodil ve formuli 2, s níž se loučí coby šestý muž průběžného pořadí.