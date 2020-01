Na rozšiřování kalendáře by si lidé z F1 neměli stěžovat, říká Todt

Letošní sezóna formule 1 bude čítat rekordních 22 velkých cen, když se nově pojede v Nizozemsku a ve Vietnamu, naopak F1 letos nezavítá do Německa. Podle pravidel přitom v budoucnu může mít kalendář až 25 závodů.

To vyvolává diskuze o práci zaměstnanců, kteří cestují na všechny závody. Týmy se proto začínají zabývat možnostmi, že by skupiny svých zaměstnanců střídali.

Tento problém přiznal také šéf F1 Chase Carey. Podobným obavám jde F1 naproti zkrácením závodního víkendu, který bude od roku 2021 začínat tiskovou konferencí a rozhovory s médii až v pátek, kdy se také odpoledne uskuteční oba tréninky. Todt však podobné obavy bagatelizuje.

„Myslím, že to bude ještě dlouhý proces, než se přiblížíme 25 závodům. Až příliš se klade důraz na spekulace a hodnocení 25 závodů, nyní bychom se měli soustředit na 22, kolik jich je nyní,“ řekl Todt.

„Mám trochu jiný pohled na věci, které byly v poslední době prezentovány. Jsme tak požehnáni, že jsme ve světě, kde milujeme to, co děláme. Máme vášeň. Všichni, kdo jsou ve F1, jsou privilegovaní, skutečně to tak cítím,“ popisuje.

„Samozřejmě, máte spoustu povinností. Když jsem byl na jiných pozicích (jako šéf týmu Ferrari), pracoval jsem každý den 18 hodin, šest nebo sedm dní v týdnu. Měl jsem v sobě velkou vášeň, chtěl jsem dosáhnout výsledků. Na druhé straně je rodina. Když máte milující rodinu, pochopí to. Je to práce, kterou neděláte celý život.“

V rámci práce v oblasti bezpečnosti silničních provozu a OSN Todt cestoval do rozvojových zemí, což mu podle jeho slov otevřelo oči.

„Věřte mi, ve svém životě vykonávám spoustu dalších aktivit, kde vidím lidi, kteří dostávají 30 dolarů měsíčně, když mají štěstí. Neměli bychom na to zapomínat. Měli bychom myslet na to, že takové věci se stávají. Na světě je osm miliard obyvatel, z toho možná 800 milionů lidí nemá to štěstí, že mohou jíst, pít a dát se očkovat,“ říká.

„Jsme tu, abychom mluvili o F1, nesmíme ale zavírat oči a zapomínat na to, co se děje jiným lidem v dalších komunitách. Všichni, kteří pracují ve F1, by měli být šťastní, protože mají mnohem vyšší platy než na jakékoliv jiné pozici. Neznamená to, že jejich práce není náročná, ale měli by si toho více vážit a být za to vděční,“ dodává Todt.

Foto: Getty Images / Clive Mason