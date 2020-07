Na rovinkách ztrácíme sedm desetin. A v zatáčkách další tři, říká Binotto

Charles Leclerc během závodu neudělal žádnou chybou a využil příležitostí, které mu poskytly problémy soupeřů.

„Opravdu rušný víkend skončil výsledkem, který daleko předčil naše očekávání, se kterými jsme do tohoto závodu šli a to zejména po tom, jak proběhla kvalifikace,“ řekl Mattia Binotto.

„Charles odjel úžasný závod, bojoval jako lev od prvního do posledního kola a co nejlépe využil každou příležitost. Dnešní druhé místo je hlavně jeho zásluha.“

Vettel odstartoval z 11. místa, během závodu se roztočil a nakonec dojel 10. „Sebastianovi se alespoň podařilo dostat zpět na body, ale s vyvážením auta bojoval více než jeho týmový kolega. Do příštího víkendu musíme zjistit, proč tomu tak bylo.“

„19 bodů, které jsme ve Spielbergu získali, je také výsledkem spolehlivosti, což je vždy důležité, stejně jako práce, kterou tým během minulého týdne odvedl na trati a v Maranellu.“

Jedno pódium jaro nedělá

Ferrari si uvědomuje, že zisk pódia neznamená, že je na tom SF1000 lépe, než se očekávalo. Ferrari na Red Bull Ringu nenasadilo ani žádné nové díly. K tomu dojde až v Maďarsku.

„Nicméně... nic to nemění na skutečnost, že z hlediska čistého výkonu jsme pozadu. Více, než jsme mohli legitimně očekávat,“ pokračuje Binotto.

„Proto se snažíme co nejrychleji přivézt aktualizace a nasadit je na auta co nejdříve. Ale víme, že žádný balíček nemůže být kouzelnou hůlkou, která radikálně změní hierarchii mezi týmy. V tomto prvním závodě jsme ale viděli, že i několik desetin může mít velký vliv, pokud jde o pozici na roštu, takže nesmíme nechat kámen na kameni.“

Jen na rovinkách ztrácí Ferrari sedm desetin

„Když jsem se podíval na kvalifikaci, tak na pole position nám chybí sekunda,“ řekl Binotto.

„Z toho tři desetiny v zatáčkách. Na rovinkách je to na pohonné jednotce sedm desetin. Myslím, že to bude hodně těžké, protože motor je v sezóně zmrazený. Rychlost na rovinkách je také o odporu a odpor je něco, na co se velmi brzy zaměříme. Jsme ze soboty trochu zklamání. Jsme trochu zklamání z rychlosti, kterou jsme viděli na rovinkách.“

„Ale pojďme analyzovat všechna data a uvidíme, co můžeme udělat pro budoucnost.“

