Na rovinkách příliš rychlé, v zatáčkách neobvykle pomalé. Z nových pravidel mají obavy týmy i GPDA

V roce 2026 přijdou do F1 nové pohonné jednotky i vozy. Nové monoposty mají být menší a lehčí. Zatímco rozměry jsou dané, existují obavy, že se nepodaří dosáhnout snížení hmotnosti o 30 kg.

Obavy jsou také o rychlost. Díky aktivní aerodynamice vozy na rovinkách „vypnou“ přední i zadní křídlo. Přijdou o přítlak, ale především o odpor vzduchu, a tak budou rychlejší. K tomu musíme ještě připočíst extra výkon z baterie, který se bude používat pro předjíždění.

V zatáčkách sice křídla jezdec opět „zapne“, ale celkově má mít vůz méně přítlaku než dnes. Další obavou tak je, že na rovinkách budou vozy lámat rekordy, ale v zatáčkách budou pomalé.

„Vozy se z hlediska svého chování celkem dost změní,“ řekl Russell, který je zároveň ředitelem Asociace jezdců Grand Prix (GPDA), jež zastupuje zájmy jezdců.

„Budou mimořádně rychlé na rovinkách, na většině tratí pravděpodobně až 360 km/h, což je docela působivé. Je zřejmé, že bude pravděpodobně potřeba zlepšit bezpečnost, protože mít havárii v rychlosti 360, 370 km/h bude dost šílené.“

Zvýšení bezpečnosti je mimochodem součástí změn. Kromě ochranného oblouku se dočká změn třeba i nos s předním křídlem. Zjednodušeně řečeno se má při nárazu ihned rozlomit na dvě části, aby lépe absorboval energii a nedošlo k tomu, že se odlomí celý a nepohltí tak dostatek energie.

„Na rovinkách budete mít tak malý přítlak, že budete mít skoro pocit, jako byste letěli vzduchem,“ řekl Russell, který upozorňuje na městské tratě a mokré podmínky.

„To bude trochu nejisté místo, takže na tyto otázky je třeba odpovědět. Abychom byli k FIA spravedliví, jsou si toho plně vědomi, zabývají se tím a zkoumají všechny možné scénáře, co by se mohlo stát. Čas ukáže, ale auta jsou už takhle zatraceně rychlá. Kde se zastavíme, dostaneme se na 400 kilometrů v hodině? Opravdu to fanoušci potřebují nebo chtějí vidět?“

Přiblíží se F1 k F2?

Vozy F1 byly v Monaku o 11 sekund rychlejší než monoposty F2 a v Imole o 12 sekund. Šéf Williamsu James Vowles však varoval, že tento rozdíl by se mohl snížit, pokud budou nová pravidla zavedena v současné podobě.

„Je nezbytné, abychom byli stále vedoucí sérií v motorsportu,“ řekl Vowles. „Tak nás vidím já. Jsme na vrcholu. Proto v důsledku toho musíme zajistit, abychom si udrželi výkonnost a rychlost, kterou máme.“

Nová pravidla podle něj vytvoří „nesoulad“ mezi výkonností F1 a ostatních sérií. „Rozdíl ve výkonu oproti vozu F2 může být jen několik sekund. A to už začíná být trochu těsné, zejména když to porovnáte s ostatními sériemi po celém světě.“

Vowles zdůraznil, že na pravidlech, která FIA ve čtvrtek představila, se stále pracuje.

„Jedná se o návrh předpisů. Zrovna tento týden došlo ke dvěma změnám, které odebraly poměrně dost přítlaku.“

„Řekl bych, že v současné době, tak jak vypadají vozy v pracovní verzi předpisů – a musíme říkat pracovní, protože jak říkáme, je na tom ještě hodně práce – jsou nedostatečně rychlé v zatáčkách a příliš rychlé na rovinkách,“ řekl šéf McLarenu Andrea Stella. „V případě těchto dvou aspektů je potřeba najít znovu rovnováhu.“