Na Red Bull ztrácíme stále dost, uznává McLaren

I když zněl Lando Norris po dojezdu GP Japonska hodně bojovně, jeho tým tvrdí, že na dominantní Red Bull stále dost ztrácí.

McLaren má za sebou nejvydařenější závod sezony, když v Suzuce vybojoval 33 bodů. Oba jeho jezdci se navíc radovali z pódiového umístění – Lando Norris dojel druhý, nováček Oscar Piastri třetí.

Bezprostředně po dojezdu GP Japonska Norris do týmového rádia dokonce zahlásil: „Dvojité pódium! Jdeme po tobě, Red Bulle!“

I když je tým s progresem v letošní sezoně spokojen, McLaren podle svého šéfa stále zaostává.

„Stále jsme velký krok pozadu,“ tvrdí Andrea Stella, kterého cituje Autosport.

„Do konce sezony nás čekají různé tratě, ale žádná z nich nemá takový charakter jako Singapur (kde se Red Bullu příliš nedařilo, pozn. red.). I když by se mezi nimi mohly najít okruhy, které by nám mohly sedět, například Katar, myslím, že to zároveň budou dobré tratě pro Red Bull,“ uvedl Stella v kontextu toho, zda by mohl letos McLaren při nějaké příležitosti porazit Red Bull v boji o výhru.

„Musíme být realisté v tom smyslu, že k tomu, abychom udělali poslední krok (k výhře), potřebujeme, aby nastaly nějaké neočekávané situace,“ dodal Stella.