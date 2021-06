Na Red Bull Ringu zvažovali odjetí druhého závodu v opačném směru

Vloni jsme na některých okruzích odjeli dva závody. V Silverstonu byly pro každý závod nominovány jiné pneumatiky. V Bahrajnu se jela Grand Prix Sachíru na odlišné konfiguraci. V Rakousku žádný rozdíl nebyl, ale šlo o úvod sezóny a nakonec se o rozdíl postarala i příroda. Ve druhém víkendu pršelo v kvalifikaci.

Letos jsou zatím dva závody plánovány jen pro Red Bull Ring. Ve hře je pak ještě druhý závod v Austinu jako náhrada za Singapur, ale existuje více otevřených možností.

Red Bull jako majitel okruhu a F1 přemýšleli, jak oba závody odlišit. Ve hře byla sprintova kvalifikace, ale ta se pak pojede v Silverstonu a Britové nechtěli o přesunu do Rakouska ani slyšet. Nechtěli ani přijít o premiéru formátu na svém okruhu.

Helmut Marko pro Auto Motor und Sport potvrdil, že ve hře byla varianta, že by se druhý závod odjel v opačném směru. Analýza však ukázala, že to není příliš realistické.

Okruh je postavený pro určitý směr jízdy. Týká se to obrubníků, startovního roštu ale zejména bariér. Red Bull zjistil, že největší problémy představují zatáčky jedna a tři. Zejména na výjezdu ze třetí zatáčky by dokonce hrozilo, že vůz vletí mezi diváky. Úprava zatáček by vyšla na pět až osm milionů euro. Ještě větší problém však představuje čas – k přestavbě by muselo dojít v průběhu čtyř dní.

Red Bull Ring zvažoval i možnost prodloužení tratě směrem na starý okruh (mezi první a třetí zatáčkou). Narazili by ale na své sousedy a hlukové limity. Domy jsou příliš blízko trati.

Nakonec oba závody odliší pneumatiky. Ve druhém závodě budou o stupeň měkčí. Inženýři předpovídají, že nejměkčím C5 se budou chtít týmy vyhnout.