Na Red Bull jsem při testu v Abú Zabí udělal dojem, tvrdí Cunoda

V nejbližších dnech, možná i hodinách, bychom se měli dozvědět, zda bude Sergio Pérez pokračovat v barvách Red Bullu i v sezoně 2025.

Pokud ano, situace se příliš nezmění, jelikož by jezdecké složení Red Bullu i jeho sesterského týmu RB s největší pravděpodobností zůstalo stejné, jako na konci letošního ročníku.

Jestliže se však Red Bull s Pérezem rozloučí, variant na jeho nahrazení je hned několik.

Největší šance na sedačku po boku Maxe Verstappena má podle všeho Liam Lawson, ale bez nadějí není ani jeho dosavadní týmový kolega Júki Cunoda, který pro sesterskou stáj Red Bullu z Faenzy jezdí již od roku 2021.

Cunoda navíc dostal příležitost své šance navýšit během minulého úterý, kdy si na okruhu v Abú Zabí poprvé v oficiálním testu vyzkoušel aktuální vůz Red Bullu.

Japonec v rámci testů pneumatik Pirelli absolvoval 127 kol a v konečném pořadí mu patřila 17. příčka.

O absolutní rychlost však tentokrát nešlo, na což upozorňuje i on samotný,

„Slyšel jsem, že jsem udělal dojem, především pak v oblasti zpětné vazby. Neříkali to pouze inženýři na místě, ale i pracovníci, kteří tým podporují na dálku z továrny Red Bull v Milton Keynes. Zmiňovali, jak na ně zapůsobil můj přínos,“ uvedl Cunoda, jehož slova cituje Autosport.

„Tato oblast byla pro mě hlavním cílem. Věřím, že v Red Bullu už pochopil, že moje rychlost není velký problém. Místo toho se více zaměřují na věci, jako je moje zpětná vazba, mé chování v týmu a to, jak pracuji ve voze. Tyhle věci jsou pro ně pravděpodobně neznámé, takže jsem to měl na paměti a pokračoval jsem v poskytování zpětné vazby jako vždy. Snažil jsem se také co nejdůkladněji komunikovat a být detailní,“ přiblížil dále 24letý závodník, který rovněž popsal rozdíly v tom, jak pracuje Red Bull oproti tomu, na co je zvyklý z RB.

„I když jsou oba týmy dost odlišné, jsou si v něčem podobné, zejména v pozitivní atmosféře. Náš tým působí velmi italsky, tedy přátelsky se spoustou fyzických gest a interakcí. V Red Bullu panuje také velmi energická atmosféra, téměř jako v hospodě... Kdybych měl uvést jeden příklad, týkající se inženýrských procesů, Red Bull se hlouběji zabývá každou mojí poznámkou. Nevynechají nic, co zmíním, a kladou velmi podrobné doplňující otázky, aby prozkoumali ještě více specifik,“ porovnal Cunoda, který si uvědomuje, že nejspíš není hlavním kandidátem na zisk sedačky u Red Bullu.

„Myslím, že je to 50 na 50. Samozřejmě bych byl nejšťastnější, kdybych mohl jezdit za Red Bull, ale jsem nesmírně vděčný za veškerou podporu, které se mi v současné situaci od všech dostává. Bez ohledu na to, pro který tým budu závodit, vše pro mě zůstává stejné. Není to jen o Red Bullu. Co my víme, RB je možná ve vývoji předčí... Není to tak, že by Red Bull musel být bezpodmínečně rychlejší. Nevím, co se stane, chci jen podávat dobré výkony a získávat body. Stát na stupních vítězů v Suzuce by byl největší sen, ale abych toho dosáhl, chci jednou pomoci vybudovat lepší auto,“ dodal.