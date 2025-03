Na problémy z Austrálie jsme v Číně skvěle zareagovali, vše ale vyřešeno není, říká Komacu

Jako noc a den. Tak by se daly popsat úvodní dvě velké ceny sezony 2025 z pohledu týmu Haas.

Zatímco v Austrálii byly černobílé monoposty nekonkurenceschopné a zůstaly bez bodů, v hlavním závodě v Číně se vrátily na pozice v top 10. Haasu sice k pátému místu Estebana Ocona a osmé příčce v podání Olivera Bearmana pomohly i diskvalifikace jezdců Ferrari, ale i bez vyloučení soupeřů by oba jezdci americké stáje bodovali.

Posun, který nastal během sedmi dnů, přirozeně potěšil vedení Haasu. Šéf Ajao Komacu nicméně dodává, že má stáj stále na čem pracovat a že ne všechny problémy, kterým tým čelil v Austrálii, byly vyřešeny.

„Nebude se nám pokaždé dařit jako tady (v Číně, pozn. red.),“ řekl v rozhovoru pro F1TV Komacu, jehož tým se v Austrálii v rychlých úsecích trápil s poskakováním monopostu. Okruh v Číně má však jiný charakter, když na něm vysloveně rychlé zatáčky chybí.

„Nebudu si nic nalhávat a neřeknu, že jsme naše problémy vyřešili. Nevyřešili. I nadále budou v kalendáři okruhy, na kterých se budeme trápit. Pokud nám ale okruh umožní auto provozovat tak, jak chceme, tak to jde,“ uvedl dále japonský inženýr, který zároveň pochválil tým, jak se s neúspěchem v Austrálii popasoval.

„Byla to úžasná reakce celého týmu. Austrálie pro nás byla šokem, něco takového jsme na základě bahrajnských testů nečekali. Jsem moc rád, jak jsme se z tohoto šoku zvedli a dosáhli tohoto výsledku. Každý má za sebou nějaký neúspěch, že? Neúspěch by vás neměl definovat. Definuje vás to, jak se z toho neúspěchu zvednete, což jsme jako celý tým ukázali,“ dodal Komacu.