Na přípravu okruhu v Hanoji nemáme moc času, přiznává Tilke

Od roku 1999 je Tilke předním návrhářem závodních okruhů po celém světě. Je podepsán například pod okruhy v Sepangu, Bahrajnu, Šanghaji, Istanbulu, Yas Marina v Abú Dhabí nebo v texaském Austinu.

Kromě toho se podílel také na stavbě městských okruhů v Singapuru a v olympijském parku v ruském Soči. Nyní se stará o městskou trať v Hanoji, kde se má uskutečnit první Velká cena Vietnamu.

„Nejnovější projekt je v Hanoji a doufáme, že bude pro příští rok připraven. Nezbývá příliš mnoho času, na to jsme ale zvyklí,“ říká Tilke.

V rámci projektu je potřeba postavit dvě třetiny z 5,56 kilometrů dlouhého okruhu, přičemž zbylá část povede po stávajících komunikacích poblíž stadionu My Dinh.

„Celý okruh je pěknou kombinací rychlých zatáček a dlouhých rovinek, pro týmy proto bude obtížné najít dobré nastavení,“ řekl již dříve Tilke.

V březnu začala výstavba boxů a dalšího zázemí, která by měla být hotova do konce roku. Organizátoři však věří, že vše půjde podle plánu a formule 1 se bude ve Vietnamu jezdit mnoho let.

„Vietnam je ta správná země ve správnou dobu na správném místě. Nejsme žádná hvězda. Musíme z toho udělat úspěšnou akci. Nepřišli jsme jen proto, abychom vydrželi na scéně jeden rok,“ řekla pro Reuters ředitelka Velké ceny Vientamu Le Ngoc Chiová.

Tilke je často kritizován fanoušky a odborníky za malou kreativitu při návrzích okruhů. Podle svých slov však při tom musí vycházet z toho, co daná lokalita, kde se má okruh nacházet, nabízí. V tomto ohledu má, jak říká, svázané ruce.

„Nikdy jsme nezačínali na čistém listu papíru. Vždy je to kus krajiny, kterou nevlastníme, musíme proto respektovat kulturní a historické tradice,“ dodává.

„Pak jsou tu náklady, protože investoři chtějí, aby to bylo víceúčelové. Je tu řada omezení, jedním z nich jsou bezpečnostní opatření, která se od smrti Ayrtona Senny neustále posouvají.“

Sám Tilke by uvítal větší zapojení současných pilotů při návrhu nových okruhů. V minulosti se k tomu často vyjadřoval například sedminásobný mistr světa F1 Michael Schumacher.

„Hodně mu dlužím. Vždy jsem mu ukázal první skici a on mi vždy věnoval spoustu času a poskytoval užitečně návrhy, jak to zlepšit. Dnes mi někteří jezdci pomáhají, ale žádný z nich tak jako Michael.“

Foto: Getty Images / Thananuwat Srirasant