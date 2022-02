Na prezentacích toho moc neuvidíte, říká Marko

„Prezentace, která je důležitá pro fanoušky a sponzory, neukáže žádné zvláštní detaily o voze,“ řekl Marko německé televizi Sport1.

„Nový vůz bude připraven teprve krátce před začátkem testování v Barceloně 23. února. Od té doby bude dále vyvíjen a obdrží další aktualizaci pro první závod sezóny 20. března v Bahrajnu.“

„Loni zůstala pravidla stejná. Proto jsme se rozhodli dokončit vůz pro sezónu 2021 velmi brzy. Toto rozhodnutí se tehdy ukázalo jako správné. Ale teď je to přesně naopak – s novými pravidly chce každý skončit co nejpozději. Je to také proto, aby vše neukázal příliš brzy.“

„Myslím, že jsme na správné cestě a můžeme znovu bojovat o titul. Jako obvykle by měl být Mercedes naším hlavním konkurentem.“

Manažer týmu Red Bull Jonathan Wheatley vidí jako hrozbu také Ferrari.

„Jejich nový motor, který používali na konci minulé sezóny, se ukázal jako extrémně silný. A s Charlesem Leclercem a Carlosem Sainzem mají velmi dobrou jezdeckou dvojici.“