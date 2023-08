Na přestupové frontě klid. Bez smlouvy je přitom třetina jezdců

Období léta je obvykle spojeno se spekulacemi ohledně přestupů. Letos je ale zatím poměrně klid.

Jako kdyby formule 1 spotřebovala energii přestupové části sezóny vloni. Sebastian Vettel vloni odstartoval pořádnou divočinu. Letos podobný první kousek domina chybí.

Ve hře je přitom třetina sedaček na startovním roštu. Smlouva končí sedmi jezdcům:

AlphaTauri: Ricciardo, Cunoda

Haas: Magnussen, Hülkenberg

Mercedes: Hamilton

Alfa Romeou: Čou

Williams: Sargeant

Sedm sedaček je hodně, ale situace bude nejspíše mnohem klidnější a stabilnější. Hamilton určitě zůstane u Mercedesu. Velkou šanci na prodloužení smlouvy mají také Hülkenberg, Čou a zřejmě také Sargeant.

Trochu méně jistou má sedačku Magnussen, ale také on zřejmě zůstane.

Zajímavá je situace u AlphaTauri. Ricciardo má samozřejmě smlouvu do konce roku a to nejlepší, v co může nyní doufat, je, že bude pokračovat a bude usilovat o sedačku u Red Bullu pro rok 2025.

Cunoda by měl asi zůstat. Problémy by mohl mít, pokud by ho začal Ricciardo porážet.

Není to tak dávno, co jsme psali, že se budou Ricciardo a Schumacher snažit vrátit na startovní rošt, ale nebudou to mít snadné. Ricciardo už svou situaci vyřešil, pro Schumachera ale zatím reálné šance nevidíme.

Schumacher je nyní rezervním jezdcem Mercedesu. V minulosti spolupracoval s Ferrari, byl i členem jezdecké akademie. Do AlphaTauri nastoupí bývalý sportovní šéf Ferrari Laurent Mekies. Schumachera ale chtěl už Tost a moc nepochodil.

Rok 2025

Na konci roku 2024 skončí smlouvy jezdcům Ferrari nebo Pérezovi. Bude příští rok na přestupovém trhu větší adrenalin? Uvidíme.

Red Bull je v hodně specifické situaci. Sedačka u Red Bullu je z hlediska výkonu RB19 velmi atraktivní, ale ne každý chce nosit vodu Verstappenovi. Red Bull pak potřebuje někoho, kdo zejména v případě silnější konkurence dokáže podávat konstantní výkony, ale současně nebude vytvářet napětí uvnitř týmu.

Objevily se spekulace, že Red Bull právě kvůli tomu odmítl Leclerca, který už měl podepsat smlouvu s Ferrari a prodloužit působení v Maranellu nejméně o další dva roky. Zatím jde ale jen o spekulace.

Podle nich má Sainz usilovat o podobné podmínky, ale rozhlíží se i jinde – dříve byl spojován se Sauberem, ze kterého se stane Audi, ale nyní má pokukovat i třeba po Alpine.