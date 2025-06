Na přestup k Red Bullu nejsem připraven, tvrdí Hadjar

Stáj z Faenzy, momentálně známá jako Racing Bulls (v minulosti pak například jako Scuderia Toro Rossi či AlphaTauri), je již dvě dekády jakýmsi inkubátorem pro nadějné jezdce Red Bullu, kteří doufají, že jednoho dne dostanou „povolávací rozkaz“ na přestup do „áčkového“ Red Bullu.

Poslední přestupy z Faenzy do Milton Keynes však ukázaly, že povýšení ze strany Red Bullu nemusí být vždy výhra.

Moc dobře to znají například Pierre Gasly, Alexander Albon a z poslední doby také Liam Lawson a Júki Cunoda. Pro většinu z nich se totiž stal přestup do Red Bullu menší či větší noční můrou, a to jak z hlediska vozu, který je náročný na řízení, tak z pohledu porovnání se s Maxem Verstappenem.

Vzhledem k nepříliš výrazným výkonům zatím naposledy „povýšeného“ jezdce, tedy Japonce Cunody, se začalo spekulovat o tom, zda by šanci u Red Bullu výhledově neměl dostat Isack Hadjar. Mladý Francouz si totiž vede v týmu Racing Bulls velmi slibně.

Na druhou stranu se objevují hlasy, že by neměl Hadjar s posunem do Red Bullu chvátat a podobně to vidí i on sám.

„Necítím se připravený, to je fakt," uvedl podle Autosportu Hadjar před víkendovou Velkou cenou Kanady v Montrealu k možnému přestupu do Red Bullu.

„Myslím, že je dobré sbírat zkušenosti tam, kde jsem. Každý víkend si moc užívám a hodně se učím,“ poznamenal dále jezdec, který v devíti dosavadních závodech v F1 získal 21 bodů.

Hadjar zároveň přiznává, že vnímá trápení, kterým si na začátku letošní sezony u Red Bullu prošel jeho současný týmový kolega Lawson, a stejně i to, co nyní v rakouské stáji prožívá Cunoda.

„Liam a Júki jsou přitom kvalitní jezdci,“ podotkl rodák z Paříže.