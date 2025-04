Na přeřazení Cunody do Red Bullu jsme neměli žádný vliv, tvrdí Honda

Honda popřela, že by se podílela na přesunu Júkiho Cunody z týmu Racing Bulls do Red Bullu.

Júkiho Cunodu čeká během nadcházejícího víkendu premiéra v barvách áčkového týmu Red Bullu, kam byl přeřazen z Racing Bulls poté, co úvodní dva závody nevyšly Liamu Lawsonovi.

V souvislosti s tím, se objevily spekulace, že rošádu jezdců podpořila i Honda, která je letos posledním rokem dodavatelem motorů pro oba týmy Red Bullu a vedle toho dlouhodobě podporuje kariéru Júkiho Cunody.

Podle britských médií měla Honda okamžitý přestup Cunody podpořit částkou 10 milionů dolarů.

To však nyní prezident Hondy pro motorsport Kodži Watanabe popřel a zároveň dodal, že vzhledem k blížícímu se k přesunu japonské značky k Astonu Martin, již automobilka nebude mít na kariéru Cunody žádný vliv.

„Povýšení do Red Bullu si zasloužil na základě svých výkonů. Pokud tam bude chtít zůstat i pro příští roky, musí ukázat, že na to má. Důležité také je, že on sám chce pokračovat u Red Bullu, takže nemáme důvod a ani možnosti do toho zasahovat, s ohledem na to, že naše partnerství s Red Bullem letos končí,“ uvedl Watanabe, jehož slova cituje Autosport.

„Nevíme, jak se Red Bull rozhoduje, takže vždy říkáme, že by si měli vybrat toho nejlepšího jezdce. S Christianem Hornerem (šéfem Red Bullu, pozn. red.) velmi dobře komunikuji a neustále probíráme nejen personální záležitosti jezdců, ale také struktury podpory na trati. Tentokrát jsme ale nepřijali žádná zvláštní opatření,“ dodal zástupce Hondy k blížící se Velké ceně Japonska a Cunodovi.